Ed Sheeran habla por primera vez de cómo luchó contra las drogas

Ed Sheeran no para de sorprendernos últimamente. Si la semana pasada nos daba un susto siendo víctima de un atropello de bicicleta, ahora son sus declaraciones las que nos han dejado a cuadros.

El británico ha declarado en el programa de The Jonathan Ross Show que tuvo que tomarse un año sabático en 2015 debido a su problema con las drogas. Fue su familia y su novia quienes le ayudaron a recuperarse.

Parece que el compositor de Shape Of You no asimiló bien la fama repentina y su continua exposición mediática y comenzó a “caer progresivamente en hábitos peligrosos”. Sheeran, que se encontraba trabajando en su tour en aquellos momentos, no tuvo tiempo para asimilar su nueva condición de famoso.

Gracias a su pareja, Cherry Seaborn, y a su familia, Sheeran pudo dejar aquellos hábitos y “liberar todos sus demonios”. “Yo no era consciente de lo que estaba sucediendo hasta que un grupo muy cercano me apartó de ello, diciéndome que debía tranquilizarme”, explicó la estrella del pop.

“Al principio era divertido porque empecé en una fiesta. Pero después continué por mi cuenta y ya no lo era”, dice el pelirrojo más famoso del momento. Además, asegura que “no puede escribir bajo los efectos de la droga”.

Portrait by @zoerainphoto Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Por suerte, todo aquello pertenece al pasado y Sheeran puede continuar componiendo sin problemas. ¡Y menos mal, porque sería una verdadera pena que no hubiese llegado a escribir su disco Divide!

En LOS40 aplaudimos la valentía de Sheeran a la hora de confesar este problema. Cada vez son más los famosos que ayudan a concienciar sobre las adicciones a través de sus malas experiencias. ¡Bravo!