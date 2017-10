Joe Jonas y Sophie Turner pasean su amor por Madrid

Joe Jonas y Sophie Tuner en Malasaña / Dani Martínez (@marmidan)

No es casualidad que Joe y Sophie hayan coincidido en Madrid. El cantante, junto a su grupo DNCE, era el cabeza de cartel del Coca-Cola Music Experience.

Durante el concierto, Joe y el resto de DNCE hicieron vibrar al WiZink Center cantando sus éxitos como Cake On The Ocean. Pero también se atrevieron a versionar temas como No Scrubs de TLC o Hold On, We're Going Home de Drake. ¿Estaría Sophie entre el público?