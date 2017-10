Medina o cómo ser la actual reina del pop danesa

Aunque no conozcas su nombre es muy probable que hayas escuchado alguna de sus canciones de fiesta. La cantante Medina es una de las voces dance del momento. Esta artista chileno-danesa lleva desde 2007 haciéndose un hueco en el mundo de la música y parece que lo ha logrado.

Aunque en España no sea muy conocida, en Dinamarca es considerada la reina del pop. ¡Y no nos extraña. A mitad de camino entre el R&B y el dance, Medina tiene temazos como Forever o We Survive.

Con 34 años, lleva más de diez años en la industria de la música. La mayor parte de su discografía es en danés, pero debido a su éxito, Medina se marcó un Shakira y lanzó su disco For Altid en inglés bajo el título For Ever.

El disco funcionó muy bien en Alemania, Austria y Suiza, donde el single For Ever alcanzó los primeros puestos de sus listas. ¡Nada mal!

Como buena reina del pop danés, ha cantado para el mismísimo Principe Consorte de su país, Enrique de Dinamarca. La canción escogida, durante la gala de su 80 cumpleaños en 2014, fue Jalousi. Un tema donde experimenta con sonidos más urbanos.

Si te parece poco cantar en danés e inglés, Medina también ha sacado un par de singles en español: Unico y Si tú fueras mío. Puede que la pronunciación de la artista no sea de diez, pero, oye, prueba tú a cantar en danés.

Ahora ha sacado canción en inglés de Único (que a su vez es una versión de la danesa), llamada Beautifull. Y, sinceramente, nos quedamos con el tema en inglés.