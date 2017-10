Los misteriosos mensajes de Demi Lovato a Luis Fonsi y viceversa

Demi Lovato va a contar con una colaboración latina inesperada pero nos ha costado descifrar los misteriosos mensajes entre la solista estadounidense y su colaborador.

Music video shoot ☺️ Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 4:26 PDT Finished! It’s a wrap 🎥 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 8:55 PDT

A través de sus perfiles en las redes sociales, Demi Lovato y Luis Fonsi se han intercambiado comentarios de las fotografías con las que nos daban pistas de su inminente dueto.

La solista acaba de poner a la venta Tell me you love me (del que ya hemos escuchado y visto un espectacular y sensual Sorry not sorry) por lo que todo apunta a que este futuro vídeo formaría parte del nuevo proyecto musical de Luis Fonsi o de una edición especial para el mercado latino de Demi Lovato.

Así lucía Demi Lovato en la imagen que daba pistas sobre el rodaje de su nuevo vídeo que fue comentado y respondido por el propio Luis Fonsi con otra imagen del rodaje en el que podemos adivinar su silueta.

Puede que el origen de esta colaboración fuera el vídeo que Demi subió a las redes en el que se atrevía a cantar Despacito en castellano.

¿Le ayudará Fonsi a mejorar su castellano?