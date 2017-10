Así crecieron estos 6 niños que fueron portada de un disco en los 90

Lo de ver un niño en la portada de un disco es un recurso muy utilizado en la industria. Claro que hay historias para todos los gustos.

Los hay que eligen una foto propia de su etapa de infancia como es el caso de Zayn Malik en Mind of mine.

No una foto pero sí un retrato era lo de la portada de Drake en Nothing was the same. Por mucho que algunos especularan sobre si era Blue Ivy (la hija de Beyoncé y Jay Z), en realidad se trataba de un retrato de Drake hecho por el artista Kadir Nelson.