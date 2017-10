Jason Derulo visita LO+40 y nos adelanta que vendrá de gira a España con LOS40

Jason Derulo ha visitado los estudios de LOS40, en la Gran Vía madrileña, para dar en primicia a Xavi Martinez un notición: vendrá de gira a España en febrero.

Lo ha anunciado en LO+40, una noticia que muchos esperábamos pero que ha tardado en hacerse real.

Jason Derulo pasará por Barcelona el día 26 de febrero, en el Sant Jordi Club, y un día más tarde, el 27 de febrero, estará en Madrid, en el WiZink Center en formato ring.

Las entradas se pondrán a la venta esta misma semana.

Jason Derulo, padrino de LO+40

El cantante, como sabéis, es el padrino de nuestro programa. Además, es muy amigo de Xavi Martínez... Por ello, y sabiendo que hay confianza, el cantante ha respondido a una serie de notas de voz que han enviado los oyentes de LO+40.

Jason Derulo durante su visita a LO+40

¿Qué le dirías al Jason Derulo de cuando tenía 15 años? El artista ha respondido a esta y otras preguntas. Y sí, también ha tenido que sortear alguna que otra proposición un tanto indecente.

Al Jason Derulo de cuando tenía 15 años le diría... "sé tu mismo"

¿Se pasará Jason Derulo al latino y al urbano?

No, no lo descarta. Eso es lo que ha comentado el cantante en LO+40. El artista se ha declarado fan de Me Rehúso y, viviendo en Miami, ha confesado estar muy cerca de los sonidos.