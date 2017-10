Las Spice Girls, de nuevo en un videoclip (menos una)

Cada vez que se habla de una reunión de las Spice Girls se rumora que es Victoria Beckham la nota discordante que no lo hace posible.

Claro que no podemos olvidarnos de que la mujer de David Beckham estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Así que, todavía hay esperanza de algo más.

Aquella fue la última vez que las vimos juntas pero ahora, han vuelto a compartir proyecto. Bueno, todas menos una y por mucho que estéis pensando en Victoria, no es ella la ausente.

Melanie C ha vuelto a editar su último disco, Version of me (porque sigue habiendo chicas Spice sacando discos) y su nuevo single, Room for love, tiene nuevo vídeo.

Debe ser que el presupuesto era escaso (su éxito ya no es el que era) y ha solventado el problema pidiendo a sus fans que se graben vídeos haciendo playback de la canción.

Entre todos los rostros anónimos reconocemos el de Emma Bunton, Geri Halliwell (ahora Geri Horner) y Victoria Beckham. La que no aparece en ningún momento es Melanie B.

Algunos medios acusan su ausencia a los difíciles momentos que está viviendo con un divorcio problemático y el duelo por la muerte de su padre el pasado marzo.

No sabemos si esa será la razón pero lo cierto es que las dos Melanie dejaron de seguirse en redes hace unos meses y puede que lo que les llevó a hacer eso sea lo mismo que justifique esta ausencia.

Mel C se ha pronunciado a través de Press Association y lo ha dejado claro que no quería que esa ausencia se viera como algo negativo. “Contacté con muchas otras personas y todos estaban ocupados. No quiso hacerlo y obviamente me preocupa… creo que la gente se lo tomará a pecho pero no quiero que se haga un escándalo”, señaló.

Tanto como un escándalo, no, pero es inevitable especular. Aun así, ella agradece al resto de ex compañeras su participación. “Tener a cuatro de las Spice Girls realmente es muy especial. Geri participó brevemente, Emma hizo algo muy lindo y, por último, pero no menos importante, Victoria Beckahm encontró el tiempo para hacerte este pequeño favor”, aseguró.

#tbt @planethollywoodintl Hong Kong 1996 #SpiceGirls ✌🏼❤️ Una publicación compartida de Melanie C (@melaniecmusic) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 7:27 PDT

Que conste que sus excompañeras no son las únicas conocidas que salen en el vídeo, también podemos ver a otras cantantes como Natalie Imbruglia o KT Tunstall.