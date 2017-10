El videoclip de ‘Ready For It’, de Taylor Swift, promete ser otra superproducción

Taylor Swift anuncia otra superproducción para el videoclip de Ready for it. El tema, que ya lo lanzó hace unas semanas, parece que se va a convertir en el segundo single de Reputation.

El álbum sale a la luz el próximo 10 de noviembre y hasta ahora hemos escuchado tres adelantos: Look What You Made Me Do, Ready For It y Gorgeous.

El primer sencillo contó con un videoclip de infarto: una facturación muy alta, transformaciones, las últimas tendencias en moda, una serie de indirectas que han puesto el mundo del pop patas arriba y unas metáforas con las que Taylor no ha dejado indiferente a nadie.

El videoclip de Ready for it promete estar a la altura. Los primeros avances adelantar una estética futurista y muy guerrera. De nuevo, Taylor apuesta por un presupuesto alto y parece que, otra vez, nos encontramos ante una superproducción de la artista.

La cantante sigue así en plena promoción de Reputation. En Estados Unidos, Ready For It es uno de lo 50 temas más radiados y ha sido TOP 4 en el Billboard Hot 100. Este viernes 27 de noviembre podremos ver el videoclip al completo.