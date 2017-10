La primera vez de... ¡Chris Hemsworth!

¡Esta semana regresa a la gran pantalla el dios del trueno de Marvel! El próximo 27 de octubre Chris Hemsworth volverá a convertirse en Thor, para salvar Asgard de la diosa de la muerte.

Pero, ¿qué pasó antes de que Chris se transformara en uno de los personajes más poderosos del cine? ¿Estaba igual de cachas? ¡Te lo contamos en #LaPrimeraVezDe Chris Hemsworth!

Al igual que otros famosos actores australianos, Chris Hemsworth comenzó a darse a conocer en la telenovela Home and Away.

Estuvo en Home and Away de 2004 a 2007. En 2006 participó en la versión australiana del programa Dancing with the Stars.

Antes de convertirse en un dios de Marvel, Chris debutó en Hollywood en 2009, formando parte de una franquicia histórica, Star Trek.