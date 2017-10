De ‘Los Javis’ a ‘Soy una pringada’: los personajes más relevantes de este 2017

La recta final del año está a punto de comenzar y es momento de hacer balance: ¿quiénes han sido los personajes más relevantes de 2017?

Aunque quedan aún dos meses para que empiece 2018, y puede entrar alguno más en el ranking, hemos preparado un listado con los artistas más importantes del momento.

Una lista en la que no podía faltar Chenoa, tras hablar de su ruptura con David Bisbal en sus memorias o 'Los Javis' (Ambrosi y Calvo), que nos han emocionado y hecho reír a todos con La llamada.

Y no nos olvidamos del otro lado del 'charco', desde donde nos han llegado momentazos como el videoclip de Taylor Swift (Look What You Made Me Do) en el que se ha vengado de medio Hollywood o hemos conocido que Lady Gaga padece una enfermedad que le impide llevar con fluidez su carrera.

Estos y otros artistas son los que vamos a repasar en este álbum.