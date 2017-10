Terry Richardson, vetado en cabeceras como Vogue o Vanity Fair

A sus 51 años puede presumir de haber trabajado con la mayoría de celebridades que han aceptado su estética cruda, casi documental y con una alta carga sexual.

Richardson, además de fotógrafo es realizador de vídeos y uno de los que aparecen en su curriculum es el de Wrecking Ball de Miley Cyrus.

La cantante aseguraba hace poco que hizo aquella grabación drogada pero no acusa al realizador al que ha defendido en multitud de ocasiones.

Miley Cyrus, una firme defensora de Terry Richardson. /

Juntos han protagonizado algunas de las sesiones más polémicas y obscenas de los últimos tiempos y Miley siempre ha estado a su lado, incluso cuando las denuncias se multiplicaban contra él.

Veremos qué postura adopta ahora que el mundo parece cargar contra este perfil de hombres que se mueven en una línea muy fina entre el sexo consentido y el que no lo es.

Cameron Russell, en guerra contra el abuso

La activista y modelo Cameron Russell se ha convertido en la portavoz de una campaña que invita a las mujeres que trabajan en esta industria no tolerar ningún tipo de abuso.

“Con 15 años me mandaron a hacer unas pruebas con un fotógrafo. Mi madrastra estaba conmigo en la sesión, en otra habitación. Ella no tenía ni idea de que él me metió sus dedos en mi vagina unas cuantas veces mientras me sacaba fotos, alegando que eso haría que las imágenes quedaran más sensuales. A una quinceañera”. Es uno de los testimonios que Russell ha recogido en su Instagram.

No es una experiencia propia pero sí la de una de las más de 60 compañeras que ya han denunciado situaciones parecidas a través del hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse (mi trabajo no debería incluir abuso).

“Hay muchos Weinsteins en nuestra industria, no son difíciles de detectar. Si conoces uno, actúa ahora. No esperes 30 años para que The New York Times lo publique”, pedía.

Muchas de esas denuncias apuntan a Richardson aunque Russell afirma que son muchos y que lamentablemente siguen en activo. Parece que al fotógrafo se le van a poner las cosas difíciles. Justo ahora que empezaba a compartir una imagen más familiar.