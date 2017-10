Elsa Pataky nos demuestra que se puede mantener el glamour con los cerdos

En los tiempos que corren, si hablamos de cerdos, a muchos les da por pensar en Harvey Weinstein o Terry Richardson, es lo que tiene que el tema de los abusos sexuales esté tan cadente.

Pero no, en esta ocasión no vamos a hablar de ellos, de Harvey y Terry. Sí lo vamos a hacer de los cerdos que por tradición se han considerado animales sucios y nada glamurosos, los que andan sobre cuatro patas y mejor tenerlos lejos que cerca (o no).

Un concepto que empezó a cambiar cuando celebrities como George Clooney o Miley Cyrus adoptaron uno como mascota.