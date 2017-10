15 canciones para una boda (más allá de ‘La bomba’)

¿Cómo elegir la música para convertir la pista de baile de una boda en un gran fiestón?

Más allá de La bomba, que lleva 17 años protagonizando playlists de enlaces, o el coreado El venao (otro hit del género pachanguero que, por otra parte, sigue levantando saraos), hay alternativas.

Aquí van 15 temas que pueden alegrarte la boda y soportar el díficil equilibrio que requiere una ocasión como esta (sí, esa en que la pueda que llegues a ver a abuelos, padres, hijos, hermanos, jefes, niños, amigos y compañeros hipsters bailando, hermanados, en la pista). ¡Y felicidades!

'Sugar' de Maroon 5

Posee un videoclip tan nupcial que su presencia en esta lista es casi obligada. ¿Una alternativa más actual? Su último What lovers do, con SZA, para deslizarse suavemente.

'Bang bang', de Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj

Una versión explosiva y tres divas de armas tomar. Ojo, que la tarima puede venirse abajo.

'Can't stop the feeling', de Justin Timberlake

Sus millones de reproducciones en internet garantizan que una proporción considerable de tus invitados conocen este hit y, por lo tanto, se lancen automáticamente a improvisar juegos de piernas setenteros al escucharlo.

'Mala mujer', de C. Tangana

Sabor latino y arreglos de última generación. ¡A bailar!

'Uptown Funk', de Mark Ronson ft. Bruno Mars

El funky está de moda, es relativamente atemporal y deja destellos dorados en cualquier pista. Del repertorio de Bruno Mars, valdría casi cualquier tema. Nos quedamos con esta alianza con Mark Ronson, aunque también valdría aquel fantástico 24k Magic. O That's what I like. O...

'Crazy in love' (¿o 'Single ladies'?) de Beyoncé

La primera, con una Beyoncé pletórica y huracanada, no tiene precio. Pero la segunda animará a todos los solteros a subirse a la pista. Eso tampoco lo tiene.

'Me rehuso', de Danny Ocean

Al margen de Despacito (que seguro que sonará en cualquier playlist actual), Danny Ocean aportó esta alternativa al tema de Luis Fonsi que, como aquella, empuja a menearse desde el minuto cero.

'You already know', de Fergie ft. Nicki Minaj

Dale un poco de rapeo, guapis

'Enamorado', de Pedrina y Río

La canción que se popularizó con una de las últimas películas de Paco León es romántica y disparatada.



'Shout out to my ex', de Little Mix

El estribillo es un grito dirigido a los ex lleno de energía. ¡Que se enteren!

'Hey, ya!' de Outkast

Un baño rockero rodeado de aplausos, ovaciones... que vienen muy al caso.

'Chic' de Ms Nina ft. Ikki

La canción de Ms Nina y su "claro que sí, guapi" ha protagonizado la publicidad de los últimos meses. ¡Muévelo!

'Respect', de Aretha Franklin

Un himno atigresado, para desgañitarse

'I gotta feeling', de Black Eyed Peas

Porque ocho años después, aún sigue inspirando saltos desmelenados.

'What makes you beautiful' de One Direction

Uno de los temas más célebres y divertidos de los británicos que traerá recuerdos a más de un invitado.