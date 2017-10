U2, la experiencia es un grado

Tan adorado por sus fans como repudiado por sus detractores, Bono es la figura que hace de U2 un grupo polarizador. Acusado de megalómano, es sin duda un hombre ambicioso, y con ello me refiero a su voluntad de que U2 sean una banda lo más grande posible, pero también a que sean artísticamente brillantes y socialmente significativos.

Desde que visitó Etiopía a mediados de los 80 Bono ha querido ser un agente del cambio. “Me comprometo con movidas humanitarias a cascoporro”, decía Joaquín Reyes en su genial parodia del irlandés. Una inclinación que no siempre ha sido comprendida por sus compañeros, que en ocasiones han pensado que las causas de Bono restaban tiempo y protagonismo a U2 y hasta le han recriminado que se reuniera –y se fotografiara–con líderes como George Bush o Tony Blair, a quienes The Edge o Mullen consideran “criminales de guerra” por su ardor guerrero en Irak.

Reunión de George Bush y Bono en Alemania en 2007. / GettyImages

El sonido característico de U2 (panorámico, épico), es cosa de todo el grupo, con especial atención a la expansiva guitarra de The Edge y los potentes ritmos marciales de Larry Mullen, pero es Bono el que aporta emoción e idealismo, el que lleva las canciones de lo íntimo a lo universal. ¿Un ejemplo? New Year’s Day, que nació como una declaración de amor a su mujer, Alison, y terminó siendo un himno para el movimiento democrático polaco Solidaridad.

Un grupo con pasado, presente y futuro

Hay quien se pregunta si U2 aún son capaces de sacar discos relevantes, como lo fueron en su momento War (1983), The Joshua Tree (1987) o Achtung Baby. El propio grupo se ha hecho esa pregunta mientras preparaba Songs of Experience, el álbum que editarán el próximo 1 de diciembre. “Todavía creemos que podemos hacer un gran disco”, concluía The Edge en una entrevista en septiembre. “Es casi imposible ser geniales”, continuaba Bono: “Pero es lo que pretendemos. Cualquiera que sea tu opinión de nuestra obra o de U2 como banda, aún seguimos intentando superarnos”.

Por eso este Songs of Experience, a tenor del primer single –You’re the Best Thing About Me– y de otras pistas desveladas, como la poderosa The Blackout, parece mejorar Songs of Innocence (2014), el disco más autobiográfico para Bono, al que no se le prestó demasiada atención, perdido en la gigantesca maniobra promocional junto a Apple, que lo “colocó” en los ordenadores y móviles de 500 millones de usuarios de iTunes. El bienintencionado regalo de los irlandeses provocó la queja de miles de internautas, sublevados por esta “invasión de su privacidad”. Como sabiamente respondió Bono, qué duros son los problemas del primer mundo…

Para Songs of Experience se han rodeado de una extensa alineación de productores, algunos esperables (su fiel Steve Lillywhite, o Ryan Tedder, que ha trabajado con Madonna o Adele), otros menos, como el rockero Jolyon Thomas, conocido por su labor con Royal Blood. U2 también han querido demostrar su conexión con lo que pasa fuera de su zona de confort. Así, invitaron a Kendrick Lamar, el rapero más respetado de la actualidad. Lamar disfrutó tanto de la colaboración que tomó la voz de Bono para su canción XXX, incluida en su último disco.

Las mismas cuatro personas que se juntaron en septiembre de 1976 en la cocina de Larry Mullen son las que subirán al escenario de Los40 Music Awards a recoger su Golden Award. Ahora cincuentones, esas cuatro personas representan, no sólo a sus millones de fans, sino una de las mayores historias de éxito, coraje y constancia de la historia de la música.