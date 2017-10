Jon Kortajarena le hace un regalazo a La vecina rubia, su amor virtual

Este año la relación virtual entre el modelo internacional, Jon Kortajarena, y la influencer, La vecina rubia, se ha consolidado después de conocerse en persona.

El tonteo que se traen en redes no cesa y ha enganchado a muchísimas personas que ven en esta relación la esperanza de que un amor idealizado es posible.

Ella está loca por él y él le sigue el juego y le alegra el día de vez en cuando. Como ese en el que recogió uno de sus mensajes en los que ella aseguraba que ahora le gustaba hasta con bigote y él respondió que ella se merecía un chicle en el pelazo.

Es lo que le ocurrió a la rubia en uno de esos días “en los que mandarías a todo el mundo a tomar por el arcoíris y piensas que no tienen el brillibrilli para farolillos”, y sin embargo llega él y lo arregla porque “te dice que le gustas hasta de morena y el pelazo te deja de importar porque la sonrisa que se te pone es waterproof y no hay lluvia que pueda con ella”.

Sí, ¡¡¡qué bonito!!!! Pero ahí no queda la cosa porque en el día de cumple de la tuitera no podía faltar él y, por supuesto, no lo hizo.

Allí estaba él, de nuevo en las redes, para hacerle un regalazo.

“Jon se ha quitado el bigote por mí, aunque él ya sabe que ya me voy acostumbrando y tampoco pincha tanto”, aseguraba La vecina rubia.

Porque aunque Jon no tenga claro si ella es demasiado para él, lo que nos mantiene entretenidos es ese cruce de piropos, coqueteos y detallazos que se traen el uno con el otro mientras al resto nos mantienen en vilo.

Situación sentimental: hiperventilando. #rubijarena #estanochenoduermo #meestoyhaciendoilusionesylasestoyguardandoentáperesparavariosdías Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 2:11 PDT

Lo que no tenemos claro es si la foto de sauna que publicó poco después era también un regalo para ella o para el resto de los mortales que no pueden dejar de admirar un cuerpazo cincelado como si de una obra maestra de Miguel Ángel se tratara.