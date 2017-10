Si ves más de 30 pelis y series en este póster eres un máquina

La Cenicienta, Los Gremlins o Aladdin son algunos de los títulos que se pueden encontrar en el póster, ¿pero cuántos lográis localizar?

Encontrar más de treinta títulos puede llegar a ser todo un triunfo, de hecho, el autor del reto ha llegado a publicar otro cartel con unas pequeñas pistas: distintas zonas coloreadas para que sea más sencillo encontrar los filmes.

Si no encuentras ninguna, aquí está la solución

El mismo artista británico que ha creado la imagen, Kevin M. Wilson, reconoce que tardó varias semanas en hacer la composición, por lo que es bastante improbable que se pueda resolver en una pequeña tarde.

Creo que es bastante difícil, así que no te sientas mal si no has acertado ni la mitad

Consciente de la dificultad, M. Wilson avisa, si no has acertado ni la mitad no debes sentirte mal. Y si no llegas ni a un tercio de las producciones, puedes ver aquí las soluciones.