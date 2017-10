Felix Jaehn - Like a riddle [2017]. 

El artista y productor alemán Felix Jaehn, responsable de aquel famosísimo Ain't nobody (loves me better) que interpreta Jasmine Thompson, llega con otro tema hipercontagioso de alegría tropical house. El vídeo es una divertida historia de pareja y reconquista a base de contorsiones. ¿No te quedan ganas de poner a patas arriba una cafetería restaurante, de esas de asientos corridos? ¿Mola o no mola?