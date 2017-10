La colaboración de Beyoncé con J Balvin y Willy William nos había descubierto un lado poco conocido de la solista: "La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes".

Pero esta desatada Beyoncé dándole duro al reggaeton lanza otros mensajes interesantes en Mi gente. Porque... ¿quién es Azul y por qué tiene que estar con Beyoncé?

Seguro que es una de las partes que más cantáis cuando escucháis en la radio: "¿Y dónde está mi gente? Mais fais bouger la tête? Azul are you with me? Say yeah yeah yeah".

Obviamente Beyoncé le está lanzando un mensaje a su primera hija, Blue Ivy Carter, castellanizando su nombre a Azul.

Parece una clara alusión a la pequeña que la convenció de colaborar en esta canción de J Balvin que le encantaba y la acompaña en esta apuesta por los sonidos urbanos (y latinos) que ya trabajó en Formation y que ahora canta en Mi gente.

De hecho, ¿os habéis fijado en que Blue Ivy le contesta "Oh yes I am" ("Sí, estoy contigo")

No es el único mensaje familiar que incluye la canción ya que su marido, Jay Z, y padre de sus tres hijos también es aludido en la canción: "If you really love me make an album about me"