Jump To The Moon, la banda milenial que hace pop acariciando guitarras

España está viviendo un momento ingualable si hablamos de música emergente. Desde que bandas como Hinds, The Parrots o The Zephyr Bones conquistaron, antes que en su país, oídos de Inglaterra, Estados Unidos o Japón; las miras de la industria musical se han extendido a un underground que, a poco que rasques, está lleno de encanto y sofisticación.

La nueva joya dentro de este panorama llega desde Murcia, que ahora suma un prometedor nombre a su salón de la fama del rock alternativo de este país. Jump To The Moon es la banda joven que mejor suena ahora mismo, y me darás la razón cuando escuches la primera canción que han grabado, "2 A.M.". Te la pondré por primera vez este miércoles 25 a las 23 horas (22 en Canarias), en LOS40 Trending.

Este primer salto a los focos del quinteto murciano, es una canción llena de calidez, emoción y muchísima vitalidad que hipnotiza con la cercanía de sus guitarras. La canción, que gustará a los fans de nombres como Swim Deep, Palma Violets o Sunflower Beam, fue grabada y producida por el grupo junto a Paco Ganga, veterano músico murciano que ha pasado por bandas como The Leadings. La mezcla corre a cargo de Carlos Hernández, productor de Triángulo de Amor Bizarro o Viva Suecia.

"2 A.M." es además el primer adelanto de un debut que verá la luz el año que viene, mientras ellos siguen calentando en el mejor lugar posible: El escenario. Este verano pasaron por festivales como el WAM murciano, el EMDIV alicantino o el Weekend Beach malagueño. Pronto habrá nuevas fechas.

Los miembros de Jump To The Moon cuentan entre los 17 y los 19 años, y son la firme demostración que los llamados "milenials" tienen mucho que aportar a la música. Un claro ejemplo son las diversas influencias de esta banda, que bate sin prejuicios a grupos de pop alternativo como LANY o The 1975, con el R&B experimental de Frank Ocean o Childish Gambino, el rock de Catfish and The Bottlemen; e incluso el pop (a secas) de The Vamps, The Weeknd o Zayn Malik.

Ahora, de la mano del veterano sello Mushroom Pillow -casa de La Habitación Roja, Belako o Los Punsetes-, ellos siguen dando pasos adelante para crear una trayectoria con la que pretenden enamorar oídos dentro y fuera de España dejando de lado esas odiosas etiquetas sobre indie o mainstream. Bienvenidos al futuro, aquí solo hablamos de música.