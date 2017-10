Ya conocíamos los problemas de bulimia de Demi Lovato pero es distinto verlo en foto

A finales de 2010, Demi Lovato ingresaba en una clínica de rehabilitación para someterse a tratamiento por "problemas emocionales y físicos" que, luego supimos, incluían trastornos de bulimia, tendencia a autolesionarse y depresión.

"No puedo decir que no haya vomitado luego. No puedo decir que no me haya cortado. Es una batalla diaria", explicaba un año y medio después en el documental Stay strong, poniéndonos el pelo de punta.

En la película, Demi recordaba que la bulimia había entrado en su vida muy pronto, hacia los cuatro años.

Entonces ya quería ser una gran estrella del pop. Y se miraba al espejo y se "veía gorda". "Recuerdo sentirme siempre mal por mi peso", ha explicado.

Ahora, casi un lustro después de aquello, la cantante ha querido mostrar una imagen de sus tiempos más oscuros, cuando perdió peso hasta poner en peligro su salud.

Lo ha hecho con una historia de Instagram.

"La recuperación es posible", ha escrito junto a una fotografía en la que se la ve marcando huesos y costillas.

En la publicación también figura otra foto, actual, en la que la artista aparece con un aspecto mucho más saludable. Mírala a continuación.