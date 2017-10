Alimentos que te ayudarán en el sexo

Hoy quiero contarte esos alimentos que son buenos para hacer arroz. Pero no estamos hablando de hacer una paella, estamos hablando de sexo, lo que en LO+40 llamamos hacer arroz en pareja.

Algunos alimentos son buenos para el colesterol, otros para la piel, malos para el estómago o para las arterias, pero todo lo que comemos tiene una incidencia en tu cuerpo.

No te pierdas qué alimentos son buenos para el sexo pero, sobre todo, no te obsesiones con esto. Solo es una guía que te puede ayudar, pero no consiste en darse un atracón de nada. Lo más importante para tener buen sexo y rendir es estar sano y, para ello, lo más importante es tener una dieta equilibrada.

Pero estos alimentos te pueden guiar a la hora de preparar un menú para triunfar por al noche con tu novia/o.