La canción que reconciliará a Bertín Osborne y Arévalo

Hay una cosa que nos tiene bastante preocupados. Y no, no es la situación política de España, eso ya se arreglará... Es el enfado entre Bertín Osborne y Arévalo. Después de 20 años de amistad los cómicos no se hablan.

Ya sabemos todos por qué... Resulta que Arévalo subió una foto de una comida con Bertín, el rey Juan Carlos, la infanta Elena y otra gente y a Osborne le molestó... No sabemos bien por qué pero no le hizo ni gracia que la publicara y ya no se hablan.