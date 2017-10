¿Qué planea Miley Cyrus con Halle Berry y Bon Jovi?

Actriz, cantante, influencer y ahora… ¡productora! Miley Cyrus tiene un currículo que ya quisieran muchos. La cantante de Malibu se suma a la producción de Lost In America, un documental sobre la triste realidad de los millones de sin techo que se encuentran en Estados Unidos.

Junto al empresario Russell Simmons, la estrella del pop asumirá el rol de productora ejecutiva, según informa el medio Deadline.

Miley Cyrus en Las Vegas este septiembre / Getty

Además, contará con rostros tan conocidos como Halle Berry, Rosario Dawson o Bon Jovi para ayudar a contar la historia.

No nos extraña que Miley se embarque en este proyecto pues lleva años luchando para que los jóvenes estadounidenses tengan un techo. Tanta devoción tiene por esta causa que en 2014 fundó The Happy Hippie Foundation, una fundación para todos aquellos jóvenes que se sientan perdidos. Da igual si es porque no tengan casa, por sufrir acoso homofóbico o porque simplemente se sientan vulnerables al sistema.

“Lost in America es un proyecto muy importante para mí y para mi fundación porque ayuda a entender y compadecer a los jóvenes sin hogar”, ha declarado Miley en un comunicado.

Miley se suma así a otras cantantes como Selena Gomez que asumen el cargo de productoras ejecutivas para contar historias. Bravo por ellas.