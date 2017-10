Miley Cyrus: “Esto es lo que soy y no tengo miedo a lo que fui”. 

El programa de las estrellas recibe hoy a una de las artistas más internacionales. Xavi Martínez y Gema Hurtado entrevistan en exclusiva a Miley Cyrus. Una conversación telefónica donde la cantante americana se desvive por explicar cómo ha sido el proceso de creación de su nuevo disco y cómo se siente en este momento de su vida. Hoy viajamos Estados Unidos de la mano de LO+40.

Ya es de día en Nashville y en la casa de Miley huele a café desde bien temprano. Hoy está sola porque Liam se ha ido a un rodaje hace unas horas. La cantante baja las escaleras de la zona de dormitorios y entra en la cocina para servirse un café. Le da un sorbo y mira por la ventana.

Hace un día maravilloso en la capital de Tennessee. Después de varios días de lluvia, ha salido el sol y Miley decide que va a esperar esa llamada en el porche. Se sienta en el balancín de madera que cruje amablemente y con su café mira al infinito. Allí, donde su mirada azul intensa se pierde, aparece un ciervo con su cría. Beben agua en el arroyo y el tiempo se detiene. Entonces suena el teléfono:

XAVI MARTÍNEZ: Hola Miley, ¿Cómo estás?

MILEY CYRUS: Hola a todo el mundo. Gracias por llamarme.

XAVI: Estamos esperándote aquí en España, Miley.

MILEY: Lo sé. ¡Hay que ponerse al día! Siempre me lo paso mejor cuando estoy de gira y he hecho shows increíbles en España. Incluso pude ir y actuar en mi gira Bangerz Tour allí. Así que me encantaría volver. Lo que me encanta es la forma en la que la gente me da la bienvenida aunque haya mucha distancia entre nosotros y lo hacen de una forma muy acogedora y apasionada. Y los fans, especialmente, porque no puedo ver a todo el mundo tanto como me gustaría, es emocionante cuando estoy allí porque es un público muy apasionado y eso me encanta. Y todo el mundo canta conmigo y es un sitio increíble para tocar.

Estoy aprovechando este tiempo para armar algo que pueda ser mágico, extremo y sobre todo divertido para todo el mundo que venga a verlo.



GEMA HURTADO: ¿Estás planeando en venir a España? ¿Estás eligiendo las fechas del tour?

MILEY: No he empezado a armar nada todavía. Ahora mismo estoy sentada en mi casa en Nashville, Tennesse, de donde soy yo. Estoy muy lejos de vosotros, ahora mismo. Y estoy aquí sentada viendo como dos ciervos, una madre y su pequeño bebé, siguiéndose el uno al otro mientras un motero está parando. Y hemos tenido un tiempo un poco loco. Estoy mirando hacia una nube increíble, también ha hecho sol pero ha estado lloviendo y ya se nota más que el otoño está casi aquí y también Halloween. Me encanta poder estar en casa. Y no he tenido mucho tiempo en mi carrera para realmente estar de vuelta en casa. Ha sido muy difícil en los últimos años. Incluso vivir en California por el hecho de estar lejos del sentimiento real de estar en casa. Va a ser difícil para mí dejar esa estabilidad ahora mismo, en este punto. Pero cuando viajo, cuando estoy de gira, me gusta hacerlo a lo grande. Así que me gustaría aprovechar este tiempo que tengo libre para que, si me voy de gira otra vez, pueda armar algo que pueda ser mágico, extremo y sobre todo divertido para todo el mundo que venga a verlo.

Es lo que soy y no tengo miedo a lo que fui.



GEMA: Será masivo entonces.

MILEY: ¡Si! Ya sabes que será algo loco. Si tengo todo este tiempo para planearlo, para soñar, para plasmar mis ideas. Eso es lo que me gusta hacer cuando me siento aquí; imaginar todas las cosas chulas que puedo llevar a la audiencia, pero sobre todo lo que mis fans quieren ver. Muchas de las veces que he estado de gira siempre he soñado con lo que quería hacer y ahora si me voy de gira otra vez, me encantaría darle a los fans todas las pequeñas piezas de lo que les ha gustado de mis shows en todos los años de mi carrera. En vez de una era o una etapa de lo que es. Porque es de lo que se trata el álbum, pequeñas piezas con toda la gente que he estado, con todos los elementos que me han hecho estar donde estoy sentada ahora. Y no salir corriendo. Younger Now digo es lo que soy y no tengo miedo de lo que fui. Y creo que esto es lo que un show tiene que representar y lo que mi música representa ahora mismo y me gustaría mostrar eso, mostrar que estoy realmente cómoda con todo lo que he sido y con todo lo que voy a ser en el futuro.

He llevado tantos sombreros en mi vida que necesitaba aclarar quién soy.

XAVI: Quiero darte la enhorabuena por este álbum espectacular e increible Younger now. Creo que es la Miley con las historias más creativas hasta el momento.

MILEY: ¡Muchas gracias! Me alegro que te haya gustado. Me ha encantado el proceso de crearlo porque nunca había hecho un álbum donde yo hubiera escrito todas las letras. Es un álbum muy personal y sobre todo he pensado mucho en mis fans cuando estaba haciendo el álbum porque siento que ha habido tantos momentos en mi vida en los que he llevado tantos tipos diferentes de sombreros de diferentes personas que necesitaba aclarar quién soy en este preciso momento y siento que el álbum representa muy bien eso. Así que estoy orgullosa de ello más que de nada. Siento que está muy claro en dónde estoy. Y ahora, sigo inspirándome y sigo escribiendo canciones y no puedo parar de hacer música.

Estoy increíblemente feliz y quiero compartir la felicidad con todo el mundo.

XAVI: Y Gema, se la ve muy feliz.

GEMA: Sí. ¿Es este el momento más feliz de tu vida? Todo funciona ahora con tu sexto álbum, con tu novio Liam, todo funciona. Es como si las piezas del puzle encajasen…

MILEY: Si, soy muy feliz y creo que la felicidad se trata de… leí una frase el otro día que decía todo en la vida es precioso si dejas de buscar defectos. Y creo que estoy aceptando todo, lo bueno y lo malo, todo lo que está pasando. Y creo que en todo el mundo y especialmente en nuestro país hay una gran división ahora mismo y creo que aceptar eso y tratar de ser positivo y compartir tu luz, compartir amor hace que la gente se una y creo que la música hace eso. Creo que un tour lo hace o cuando viajo por el mundo, ese común denominador que tiene la gente, es el amor por la música. Yo estoy increíblemente feliz y quiero compartir esa felicidad con la gente. no importa donde estés en el mundo, necesitas más de eso todo el rato.

XAVI: Qué bonito escucharte, Miley, escuchar esas palabras. Además, que si tu eres feliz, nosotros vamos a ser también más felices. Y es en este momento tan especia,l en el que además tu dijiste que en tu álbum tu canción favorita era Malibu, pero yo, además, quiero saber cual es la canción favorita de tu chico, de Liam.

MILEY: Creo que egoístamente adora Malibu también pero hay una canción del álbum que le encanta que se llama Thinkin. Le encanta esa canción porque es divertido cantarla y creo que es una de mis canciones más popperas. Es divertida y una vez que la escuchas quieres saber cada palabra y se pega en tu cabeza.

No quería que nadie opinase sobre el disco ni me diera su visión de lo que tenía que ser. Solo quería que fuese algo mío.



GEMA: Y así a modo de curiosidad. ¿Ha decidido Liam algo del álbum? ¿Le preguntaste a el por algo? ¿Le pediste consejo?

MILEY: Sabes, me guardé el disco para mi hasta que estaba hecho. Y casi no le puse ninguna canción a nadie mientras lo estaba haciéndolo. No quería, no solo a Liam, sino a nadie, no quería que nadie opinase, ni me diera su visión de lo que tenía que ser y que solo fuese algo mío. Así que me guardé mucha música para mi, de hecho, él nunca escuchó el disco entero hasta que vio la luz. Y además, no suelo poner mi música en casa mucho, sí estoy con mi guitarra y él sí lo ha escuchado así más que escucharlo en el álbum, me ha escuchado más escribiéndolo porque siempre estoy por casa con mi guitarra... escribí Miss you so much en la cocina y Thinkin lo escribí después de un sueño. Me levanté con la idea en la cabeza y él me escuchó por casa y yo pensaba “hey, creo que voy a escribir esto, ¿qué piensas?” y le canté un poco sin música ni nada porque me levanté con eso en la cabeza.

El mundo necesita unirse.



XAVI: Insisto, Miley, eres inspiración total.

MILEY: Muchas gracias

XAVI: Bueno, de hecho como tu estudio, como el Raingbow Land, que es ese estudio de grabación donde tu te inspiras tanto, tan especial.

MILEY: Yo encontré esa inspiración en Rainbow Land porque todos los colores… Dolly (Parton) dice en su canción Rainbow Land que “tu y yo somos arco iris, cada color, todo eres tu”. Y creo que todos esos colores y esos diferentes colores hace que el arco iris sea especial y sea algo que nos ponga tan felices cuando lo vemos, siempre nos sentimos afortunados y esperanzados. Creo que quería eso para mi álbum, quería que mi disco representara eso, la tarea de un arco iris. Que todas esas cosas que son diferentes, como he hablado antes… realmente necesitamos unidad alrededor de nuestro mundo ahora mismo, necesitamos unirnos. Y creo que eso es lo que el álbum representa.

El arcoíris para mi no representa la luz al final de la tormenta, es que el arcoíris representa más la lluvia en la tormenta y después ser ese trozo de esperanza y creo que definitivamente eso es lo que representa por un lado pero creo que para mi lo que el arco iris representa es la unidad.

Nunca tires la toalla. Si no fuese difícil, todo el mundo lo haría.

XAVI: Pues hablando de inspiración, Gema, para terminar, Miley, yo creo que tu, como te he dicho antes, eres una fuente de inspiración para generaciones, además generaciones que están creciendo contigo. Estás compartiendo la parte más profunda de tu corazón de tu alma en este nuevo proyecto, en esta nueva era personal también. Es muy importante eso. Y a modo de mensaje a mi me encantaría que te dirigieras aquí a esos jóvenes que están trabajando para intentar alcanzar sus sueños, para conseguir sus metas. ¿Qué les dirías, Miley?

MILEY: Les diría que nunca, nunca, nunca tiren la toalla. Leí una frase que decía “si no fuese difícil, todo el mundo lo haría”. Tiene que ser difícil. Y saber que si merece la pena, va a ser duro. Así que nunca te des por vencido en los momentos en los que es difícil. Tienes que saber que eso lo hace especial y hace que lo quieras y eso es lo que te da el impulso, lo que te da la determinación. Si fuese fácil, no lo querríamos. Ya sabes.

XAVI: Precioso, eh? Maravilloso.

GEMA: Increible

XAVI: Nos quedamos con ese mensajazo. Gracias Miley Cyrus, ha sido un placer enrome tenerte aquí hoy entre nosotros.

MILEY: Muchas gracias. Espeo veros pronto

XAVI: Gracias. Un gran beso.