Britney Spears se pone el traje de colegiala 19 años después

Hay looks que pertenecen a la historia del pop: el traje con guantes de Michael Jackson, el sujetador de conos de Madonna o el uniforme de colegiala de Britney Spears. Justo este último es el que está dando que hablar esta semana, ¡y no es para menos!

Britney, 19 años después del estreno de su vídeo Baby One More Time donde lo lucía, ¡ha vuelto a ponérselo!

Por aquel entonces, Spears contaba con 16 añitos y una prometedora carrera por delante. Ocho discos después, con 35, la princesa del pop se ha vuelto a poner la falda de cuadros y la camisa blanca que lució en aquel vídeo y que la llevaron a convertirse en todo un ícono pop.

Ha sido a través de un vídeo de Instagram, en el que aparece con distintos looks, donde los fans de la cantante de Toxic han reparado que aquel conjunto les sonaba de algo. ¡Y tanto que les sonaba!

Baby One More Time, 19 años después

Si viviste tu adolescencia en los noventa seguro que recuerdas el fenómeno Britney Spears. La canción Baby One More Time no paraba de sonar en todas partes y no tardó en llegar a lo más alto de las listas musicales de todo el mundo.

En LOS40, Baby One More Time llegó a la cima de la lista el 12 de junio de 1999. Además, ese mismo año, Britney también se coronó como la artista que más discos había vendido. ¡Nada mal!

Con 27 millones de copias vendidas a nivel mundial, …Baby One More Time se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. ¡Pero no solo eso! También fue el disco más exitoso hecho por una solista adolescente!