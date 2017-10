¿Has escuchado a Bruno Mars cantando en castellano?

A Bruno Mars le hemos visto hacer casi de todo: desde imitar a Elvis siendo un renacuajo hasta grabar un videoclip en chándal y deportivas pero con joyas.

Pero hasta este 2017 había mantenido oculta una curiosa faceta y es que se le da de lujo cantar en castellano.

La prueba la tuvimos hace unos días en el concierto benéfico Somos una voz, que organizaban Marc Anthony y Jennifer Lopez en Miami para recaudar fondos para las víctimas de las catástrofes naturales de Puerto Rico, el resto del Caribe y México.

Allí estuvo Bruno Mars como artista invitado para interpretar Just the way you are cuando de repente ¡boom! se lanzó a cantar en castellano.

Su buena pronunciación y confianza con el idioma puede venirle de los orígenes puertoriqueños de su padre, Peter Hernández (recordemos que el nombre de Bruno Mars es Peter Gene Hernandez).

Pero esta curiosa historia tiene todavía una segunda intra-historia aún más emotiva que descubrir a Bruno Mars cantando en castellano con un fin solidario.

Resulta que la letra de la canción adaptada al castellano no fue algo elegido al azar sino que su equipo recurrió a una adaptación al español creado por este youtuber hace unos años.

Esta fue su reacción cuando descubrió que Bruno Mars había elegido su letra.

No nos digáis que no os ha encantado esta historia...