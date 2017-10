Assassin’s Creed sigue siendo lo mejor de la navidad

Las texturas son una barbaridad; la madera, la piedra, la tierra, los diferentes tipos de ladrillos de las edificaciones… la forma en la que la luz repercute sobre cada uno de los materiales; es brutal ver los azulejitos pequeñitos del suelo de la librería de Alejandría a contraluz, puede verse la imperfección de la colocación en baldositas tan pequeñitas y la sombra proyectada que genera cada una de ellas en la siguiente.

El juego, además, se mueve a 30 frames por segundo estables y teóricamente a resolución 4K. Todavía estamos esperando los análisis técnicos, pero teóricamente alcanza 4K con cierto reescalado en PS4 y de forma nativa en la inminente Xbox One X.

Con una partida iniciada en PS4 PRO, no me cabe en la cabeza cuanto mejor puede llegar a verse en Xbox One X, pero, como sea un cambio significativo, me da que me va a tocar reiniciar la partida, porque el deleite visual que supone AC Origins no tiene comparación ahora mismo en el mercado.



Mención especial para el doblaje, que se antoja como el mejor visto jamás en un "Assassin's". El prota tiene la voz de Jordi Boixaderas, el actor de doblaje que pone voz a actores como Clive Owen, Daniel Craig o The Rock en nuestor país. Es el prota más "natural" que ha tenido Assassin's Creed hasta hoy. También anda por ahí Clara Lago, que hace de una cierta reina de Egipto, bastante conocidilla...

¿Me compro Assassin’s Creed Origins? Vaya pregunta… Si sólo tienes dinero para un juego este año ya puedes dejar de buscar.