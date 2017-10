Antonia San Juan puede presumir de sobrino cañón

Fue Agrado en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar o Estela Reynolds en La que se avecina, dos de los papeles que más han calado entre el público más masivo. Pero su carrera está plagada de proyectos y personajes que nos han permitido conocer su talento tanto como actriz como monologuista o directora de cine.

Antonia San Juan se ha convertido en un referente de la interpretación y acumula casi 200.000 seguidores en Instagram que debieron alucinar cuando decidió presentar a su sobrino segundo, Carlos San Juan.

Mi adorado @carlos.sanjuan9 🌹 Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 3:16 PDT

“Para mí, ella es un ejemplo. Es un orgullo tenerla en la familia, porque es la única actriz salida de Canarias que se ha hecho un nombre ella sola”, decía en Vanitatis, “es un gran apoyo para mí y me ayuda lo que puede a través de las redes sociales”.

Y esa ayuda consiste en mostrarle su apoyo mientras comparte una de sus fotografías que dejan claro que el chaval se cuida.

Es la exigencia de su profesión, la de modelo. Porque este canario siempre tuvo claro que quería subirse a las pasarelas. Pasó una temporada en Londres y luego se trasladó a Madrid donde fichó por una agencia y empezó a dar sus primeros pasos en este complicado mundo.

El más sexi ❤️ @carlos.sanjuan9 Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 11:50 PDT

“Siempre me motivó el mundo del estilismo”, reconocía, “y al venir de una familia de cantantes y actores, aún más. La gente no paraba de decirme que lo hiciese, que me dedicase al modelaje porque tenía porte para ello, y así lo he hecho”.

Ya ha firmado con varias marcas como Unique o Mango y sigue luchando por hacerse un hueco. De momento, cuenta con el apoyo de su tía que nos ha descubierto a su sobrino cañón.