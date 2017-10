Todo lo que sabemos de la nueva temporada de Stranger Things

Después de un año de espera... Que se ha hecho largo; pero laaaaargo vuelve Stranger Things. Desde esta mañana tenemos disponible los 9 capítulos de la segunda temporada. BIEEEEEEEEEENNNNNN

Además, hay contenido inédito y entrevistas. Vamos que el plan de hoy es quedarse en casa y ponerse los capítulos en bucle.

No olvidemos que Stranger Things es en un homenaje al cine de los 80, los Goonies, E.T, Bob Seges, Joey Division, Los Smith... Y, como no, a Winona Ryder, una mítica de los 80 que llevaba ya desde los 90 sin premios y este año ha estado muy presente.

María Gómez, nuestra experta en cine y series no ha querido hacer spoiler, pero asegura que el miedito va a aumentar... La serie pasa del nivel de terror de 'E.T' al de 'Poltergeist'. Vamos, que igual mejor verlo acompañados...

Y para que vayas jugando antes de ver el estreno de ST2 en Netflix, te retamos en nuestro trivial: ¿Cuánto sabes de Stranger Things?