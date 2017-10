Ya hemos escuchado el nuevo disco de Sam Smith, ¡te damos sus claves!

Sam Smith lanzó su primer álbum hace más de tres años. In The Lonely Hour consiguió convertirse en uno de los discos debut más importantes: más de doce millones de unidades vendidas y numerosos premios conseguidos, incluyendo cuatro Premios Grammy, tres Premios Brit, un Oscar, un Premio Golden Globe entre otros.

Este próximo 3 de noviembre sale a la venta el segundo disco del británico. En LOS40 ya hemos podido escuchar The Thrill Of It All, un segundo álbum de estudio cuyo primer adelanto es Too Good At Goodbyes y con el que Sam Smith se muestra mucho más sincero y desnudo.

Estas son las tres claves con las que Sam Smith vuelve con su nuevo trabajo.

LA SINCERIDAD Y LA DESNUDEZ

Sam Smith se desnuda, metafóricamente, en las catorce pistas que incluye el álbum. El artista se sincera en cada una de sus letras, dejándonos regalos como HIM o One Last Song.

Cada uno de los temas refleja un sentimiento o un pensamiento del cantante. Sin duda, Sam Smith deja una parte de sí mismo en todas y cada una de las composiciones.

LA EXPLORACIÓN DE NUEVOS SONIDOS

El disco está lleno de sorpresas. Además de los sonidos a los que Sam Smith nos tiene acostumbrados, el álbum presenta algunos temas en los que el cantante nos sorprende con nuevos sonidos.

El dueto junto a YEBBA, No Peace, es un tema que merece la pena darle una oportunidad. No suena tan a Sam Smith como otras canciones, pero es uno de los grandes descubrimientos del álbum.

LA SENCILLEZ Y LA POESÍA

Las letras, una vez más, son para escucharlas palabra por palabra. El artista ha vuelto a hacer de su música un verdadero poema, de la primera a la última canción.

Sam Smith vuelve a demostrar que es un poeta y que, de forma sencilla, sabe dar con la fórmula del éxito: letras que llegan al alma y que tocan la fibra sensible.

Os recordamos Sam Smith pisará nuestro país, por primera vez, el 15 y el 16 de mayo de 2018. Actuará, respectivamente, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el Wizink Center de Madrid.