Seis momentazos del Coca-Cola Music Experience 2017

Después de un año de espera, por fin tuvo lugar el Coca-Cola Music Experience 2017. Otro año más, el WiZink Center de Madrid acogió a miles de fans para disfrutar de sus grupos favoritos.

Una edición que dejó grandes momentos: desde la esperadísima actuación de DNCE hasta la cover de Taste the Feeling de Ana Mena, Atacados, Critika y Saik, Twin Melody y Blas Cantó. Un momentazo.

Más de 15.000 personas disfrutando durante seis horas interrumpidas de música en directo. ¿Qué más se puede pedir?

En LOS40, recopilamos algunos de los mejores momentos del festival:

Blas Cantó cantando junto a Beatriz Luengo

El cantante de In Your Bed invitó a su amiga y compañera de Tu Cara Me Suena, Beatriz Luengo a subir al escenario. ¿Y qué cantaron? Más que suerte, el pegadizo single de la artista madrileña. Los asistentes disfrutaron del buen rollo que desprendían estos dos juntos.

Brendan Murray junto a Manel Navarro

Sí, también pasó. Los cantantes del Coca-Cola Music Experience no dejaron de sorprendernos en el concierto. Beatriz Luengo no fue la única artista que no aparecía en el cartel que se subió al escenario, Manel Navarro también lo hizo. ¡Y no solo eso! También se animó a cantar en acústico Keep On Feeling junto a su amigo Brendan Murray.

El WiZink Center cantando Cumpleaños Feliz a Benji & Fede

Con motivo del primer aniversario de Zero Positivo, el primer disco de este dúo italiano, el Coca-Cola Music Experience le cantó Cumpleaños Feliz. Un momento que no olvidarán nunca.

Nicky Jam haciendo bailar reggaetón a todo el festival

Era imposible mantenerse quiero cuando Nicky Jam comenzó a cantar al ritmo de El Amante, El Perdón o Hasta el Amanecer. Uno de los grandes momentos de la noche.

CNCO cantando al ritmo de Mamita

Aunque apenas hubiesen pasado unas horas desde que el grupo publicase su nuevo single, Mamita, gran parte del público ya coreaba el estribillo. ¡Una pasada! Por supuesto, para acabar, hicieron bailar a todo el WiZink Center con Reggaetón Lento.

DNCE versionando No Scrubs

Pero si hubo un momento que no olvidarán los asistentes al Coca-Cola Music Experience 2017 fue cuando salió DNCE al escenario. El grupo liderado por Joe Jonas desprendió energía con cada nota. Además, no solo cantaron sus éxitos como Kissing Strangers o Cake By The Ocean, también se atrevieron a versionar canciones de otros grupos. ¿Un momento? Cuando cantaron No Scrubs de TLC.

No hay duda de que esta edición de Coca-Cola Music Experience nos ha dejado grandes momentos. Lo único malo que vemos es que toca esperar otro año para la siguiente.