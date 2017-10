Taylor Swift - ...Ready for it? [2017]. 

Taylor Swift ya sugería en su anterior single, Look what you made me do, que estaba harta de ser una niña buena. Ahora lo deja claro con este tema de arranque emocionante y futurista en el que la artista se atreve a rapear. Pero si se habla de espectacularidad, hay que pararse en el videoclip, en el que la estadounidense ha echado la casa por la venta. Se trata de una superproducción donde una Taylor malota y encapuchada, con una bata de boxeadora, recorre pasillos sórdidos (curiosamente habitados por robots ochenteros) hasta llegar a la sala donde se enfrentará a su otra 'yo', una desnuda y capaz de disparar halos energéticos. Hay que verlo. (PD: Soberbia la chulería con la que Taylor pronuncia ese 'Are you ready for it?').