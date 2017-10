Camila Cabello abre sus alas por completo. El vuelo empieza aquí

Hoy en Barcelona vamos a conocer mejor a Karla Camila Cabello Estrabao. La chica que como regalo por sus 15 años le pidió a su madre poder ir al casting de Factor X. Y esa X le cambió la vida. Alguien que se ha atrevido a ser. Y eso, aunque parezca fácil, es una de las cosas más difíciles del mundo. La historia de Camila Cabello se llama: “Atreverse”

Xavi: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

Camila: ¿Qué onda, Javi? Súper bien, aquí en Barcelona. Me tienen ahí me quesito manchego, con mi jamón, así que yo estoy en paraíso.

X: ¿Estás feliz aquí, no?

C: Sí, me encanta. Yo estoy obsesionada con España. Yo te he dicho un montón de veces que me quiero venir a vivir aquí

X: Pero ¿Cuándo? Porque te ibas a venir a vivir aquí el año pasado.

C: Antes de los 30. Ese es mi goal

X: Vale perfecto

C: Porque primero tengo que sacar el disco, ¿verdad?

Público: ¡Claro!

X: Oye, cuéntame. El disco que estás preparando. Primicias. Noticias

C: Pues estoy trabajando en él todavía. Honestamente, sigo diciendo eso pero creo que solo tienes una oportunidad para hacer tu álbum debut, ¿verdad? Así que quiero que todos los detalles estén perfectos, y honestamente lo mío, es raro porque yo he estado cantando profesionalmente por tanto tiempo pero a la misma vez soy como una nueva artista, como solista, pero de todas las experiencias que he tenido, la lección más importante que he aprendido es que no importa lo que todo el mundo piense, no importa si mi disquera, si mi manager, si hasta mis queridos fans que los quiero tanto, si les encanta la música y es como “ohhh” nos encanta el álbum, es increíble, pero si yo tengo un pensamiento que es...

X: Si a ti no te acaba de funcionar

C: Si yo hubiera podido hacer esto un poquito mejor, si yo tengo eso yo honestamente no puedo dormir. Así que, para mi, necesito asegurarme de que el disco es perfecto y está todo correcto. Pero te prometo que, obviamente, el próximo año definitivamente ya va a estar el disco. Te lo prometo. Te lo juro por mi vida.

X: ¿Tienes algún featuring de estos que digas vais a flipar?

C: Yeah, hice una canción con Ed Sheeran, es super guay. Le envié un email ayer y le dije “estoy en Barcelona” y no puedo parar de cantar la de Barcelona”

X: ¿Ed Sheeran? ¡Qué grande!

C: Sí, hicimos una canción que se llama ‘The Boy’ y eso es algo que irreal para mi porque él es uno de los artistas que me inspiró a escribir canciones. Él es lo máximo para mí, así que imagínate poder trabajar con tu ídolo.

Camila es valentía. Atreverse a defender algo que corre por tus venas. Atreverse a llevar por bandera la justicia ante las sombras que intentan apagarla.

X: He visto estos días, bueno, llevas ya semanas defendiendo algo que me parece maravilloso. Yo siempre digo lo mismo. Cuando Shakira hace algo bueno por la humanidad, la aplaudo pero creo que tiene más valor todavía porque al final su micrófono, su exposición, su reconocimiento global es la influencia total. Entonces, intentar cambiar el mundo desde vuestra posición de artistas y cantantes, me parece importantísimo. Tu estás defendiendo algo básico pero un señor llamado Donald Trump no entiende. Tu estás defendiendo a los dreamers

C: Exactamente. Sí, me explico. Es tan frustrante la situación en Los Estados Unidos cada vez que prendes la televisión y ves algo ahí las noticias, es como… por qué estamos tomando tantos…

Estamos dando pasos para atrás y me siento como... A veces puedes perder la esperanza por la humanidad un poquito.

Pero lo único que puedes hacer en esas situaciones es usar tu voz y tu plataforma y no importa si lo hago yo o lo hago a través de música, ya sabes, vosotros que estáis aquí habláis con vuestra familia, con vuestros amigos… Todo el mundo tiene la oportunidad de crear un cambio de cualquier forma y si yo puedo cambiar la forma de pensar de alguien o hacer que alguien sienta la parte más humana de eso, lo voy a intentar. Porque creo que es lo que pasa...

Yo trato de contar mi historia y explicar de dónde vengo y mi historia como inmigrante y que mis padres se mudaron a los Estados Unidos para darme una vida con mejores oportunidades para mí y para mi hermana y a veces,

No podemos olvidarnos de la parte más humana de la historia cuando lo vemos en las noticias. Por eso creo que es importante que todo el mundo comparte su historia y sus sentimientos y de donde vienen y, ya sabes, si eso puede cambiar algo es sobre lo que voy a hablar

X: Yo no me lo creía el día que ganó las elecciones Donald Trump. Hay una realidad escondida entonces en Estados Unidos que hasta ahora no se había explicado porque…

C: Sí, especialmente porque yo como vivo en Miami, nosotros, yo y mi hermana, hemos estado expuestas a tantas diferentes culturas, cuando tu estás en una clase de Miami hay niños de todos diferentes lados y puedes sobrevivir mejor en Miami sin hablar inglés. Todo el mundo habla español. Ya sabes, y hay asiáticos, jamaicanos…

X: Si solo hablas español te entienden perfectamente

C: Sí, exacto estás bien y creo que en las ciudades más grandes como Los Ángeles, Nueva York, Miami…Hay tanta fusión de culturas, y creces con eso. Y creo que es solo eso, que hay todavía hay sitios en el mundo que hay racismo. Y es una locura porque podríamos pensar que ya hemos avanzado pero desafortunadamente…

Honestamente yo no me había dado cuenta de que estaba esa realidad en los Estados Unidos, especialmente en los países latinoamericanos. En Cuba, por ejemplo, eso no existe, y nuestra generación está limpia. Eso no ha existido por cientos de años en Cuba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que todo el mundo es igual y no miras a la gente por el color de su piel… y el hecho de que eso siga pasando en Estados Unidos es chocante, es una locura.

X: A mi lo que más rabia me da es retroceder.

C: Exactamente. Haber avanzado tantos años en conseguir avances sociales…

C: Pero creo que hemos avanzado en algunos aspectos y otros son pasos para atrás gigantescos

X: Sí, claro, por supuesto, pero ahora…

X: En fin, sigue luchando por ello. Enhorabuena

C: Thanks

X: Haces algo maravilloso, de verdad. Estás haciendo algo maravilloso

C: Gracias. Bueno creo que mi plataforma es obviamente la música y yo no soy una persona súper… Yo hago mi vida, yo trato de vivirla como una niña normal y soy súper privada así que yo cuando quiero expresar algo, lo hago por mi arte o por mi música, mis actuaciones porque ese es mi idioma, y esa es la forma en la que me comunico, yo siento a la gente Y cuando miraba a la gente a la que admiraba más, por ejemplo a Michael Jackson con esa canción ‘We are the world’, Black Eyed Peas…

X: Sí, “Where Is The Love”

C: Sí

X: Trascendencia

C: Exactamente. Pero yo me siento como… Es una locura, creo que la música cambia, tiene tanto poder… por ejemplo, políticamente, en los Estados Unidos hay tantas barreras y tantos muros culturales, bueno, muros políticos… En los EE.UU si por ejemplo tienes canciones como ‘Despacito’, ‘Mi Gente’...

X: El latino y lo urbano está reinando ahora en todo el planeta

C: Sí exacto y ya sabes Beyoncé, Justin Bieber en canciones que son completamente en español, y qué ironía que políticamente, hay tantos muros en el mundo y culturamente siento que también nuestra generación… Perdón el Spanshigh es real.

X: Is real spanglish. No, no pero es genial. Lo que acabas de decir es brutal. Es una analogía tremenda. De hecho ahora quería hablar contigo del sonido urbano, del latino, de cómo Beyoncé quiere trabajar con J balvin, de cómo todo esto lo empieza clarísimamente Justin Bieber con ‘Despacito’ y Luis Fonsi… pero es que luego está Little Mix haciendo Reggaetón Lento

C: Oh Dios Mío. Sí, es una locura.

X: Bueno, pues los latinos estamos dominando el mundo

C: Yeaaaaahhhh

X: Me encanta que seamos latinos

C: A mi también. Me encanta

C: Iba a decir que eso es prueba que la música es un sentimiento y todos tenemos eso en común. No importa la lengua que hablas o tu edad. ¿Sabes? Es un sentimiento y es increíble ¿verdad? Es increíble que eso pueda trascender. Es realmente guay.

X: Qué fuerte tío

C: Qué fueeeerte tío

C: Okey, me tienen que enseñar todas las frase de aquí que se usan. Vale, ¿vale? Yo no sé si conocen eso pero mi abuela está obsesionada con España.

X: ¿Ah sí?

C: Siempre viene aquí. Ella siempre viene a Andalucía

X: Sí, Sevilla, Málaga…

X: Te han hecho preguntas comprometidas y las han metido en una urna. ¿Quieres saber si se han portado bien o mal?

C: Yeah, perfect

Vamos a leer alguna va

C: uuuuuuuuh

X: Vamos a leerla

X: Eh… Judit Calafell. Digo el nombre para que le pongas cara por si quieres matarla. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que ibas a trabajar con un modelo como Alessandro para Guess?

C: ¿Ustedes todas tienen crash en él no?

X: ¿Es muy feo creo no?

C: Sí, como todos los modelos.

C: Honestamente esa fue una época de mi vida donde no había socializado con chicos en tanto tiempo y estábamos en el photoshoot... estábamos así abrazándonos y tocándonos

X: Ya, ya calentito miho…

C: Sí, exacto. En una manera inapropiada pero para photoshoot pero yo estaba encantada. Yo estaba como: “¡genial!”. Pero estaba super nerviosa

X: ¿Te socializaste de golpe no?

C: Sí, exacto. Pero es rarísimo en esos photoshoots y en los videos musicales porque no conoces a una persona y en dos segundos…

X: Tiene que haber química

C: Se tienen que apretar y cualquier cosa... Sí estaba súper nerviosa al principio, pero después…pasamos tiempo juntos, salimos, y él es súper cool. Él es de un pueblito en Italia, no me acuerdo del nombre, pero él es súper humilde, súper buena onda… Así que fue super relajado. Yo soy muy rara cuando estoy cerca de chicos y es horrible. Pero estoy aprendiendo a mejorar. Estoy aprendiendo el juego.

X: El juego de seducción

C: Sí, exacto

X: Pero para eso tienes que venir a España, ya lo sabes

C: I know

X: El máster lo vas a hacer aquí

C: Es perfecto por eso me quiero venir

X: Ya sabemos por qué quiere venir

X: Silvia Cara

C: ¡Silviaaaaaaa! ¡Presente!

X: Esta nos ha salido muy cara… ¿Cómo te sentiste cuando te hiciste solista, cuando saliste de Fifth Harmony? ¿Cómo te sentiste?

C: Honestamente, al principio estaba aterrorizada

X: Ya normal

C: Y todo, todo me daba miedo. Me acuerdo las primeras entrevistas, tenía una ansiedad que tenía que ir al baño a respirar porque en las primeras entrevistas sabes el tipo de preguntas que vas a recibir y las entrevistas son… bueno ya no tanto. Siento que estoy un poco como ‘bueno, sabes qué que lo que sea’ ¿Estás conmigo que cuando creces/maduras) Te da una perspectiva más realista de lo que de verdad importa, así que lo que te daba miedo antes ya no es gran cosa, hay cosas más grandes.

X: Mucho más importantes por lo que preocuparse

C: Exacto. Estoy en ese punto de mi vida ahora donde tengo mucha más confianza en mí misma y todo es acerca de… solo quiero disfrutar mi vida. Pero obviamente esa era la etapa de “The hurting. The healing. The loving cuando sentí que tenía que estar en un sitio mejor. Al principio me daba mucho miedo porque no sabes lo que va a pasar. Soy una afortunada y he sido bendecida por todas las cosas que me están pasando. Ya sabes, Havana y todo lo demás… estoy bendecida pero nunca se sabe porque cuando sales de un grupo que ha sido tan famoso… puede ser que le gente te olvida o que las canciones no están buenas…

X: Bueno, hay muchos casos, eso ha pasado

C: Sí, exacto. Y yo estaba como... bueno, lo intenté. Y ahora estoy como con lo que hago ahora. Esa es una posibilidad. 50%. Realmente más. Es una posibilidad que no funcione pero siento que para mi, donde estaba era estar yendo a un sitio donde quería. Ya sabes feliz y donde pudiera expresarme y la mejor forma era aterradora porque no puedes ignorar la presión que sientes hasta subconscientemente de otras personas, de los fans, de la disquera, del público, del mundo, de los artistas

X: La expectativa es alta

C: Exactamente. Así que subconscientemente, no estaba en las redes sociales porque estaba tratando de concentrarme en la verdad, en el arte, en la música y en lo que quería decir, así que la mejor manera que yo he encontrado de hacer eso es alejarte de las opiniones de otra gente porque inevitablemente lo vas a oír en mi cabeza. Al principio daba mucho miedo pero luego dije ¿Qué? ¿Por quién estoy viviendo mi vida?¿Estoy viviendo mi vida por lo que la gente pueda pensar de mi? ¿Estoy viviendo mi vida por las ventas? ¿Por esa gente en traje? ¿Estoy viviendo por otra gente solo porque no quiero hacerles daño…. O estoy viviendo por mi? ¿Sabes lo que quiero decir? Y creo que eso es una calidad y una manera de ver la vida que. siempre mis padres me están diciendo hay tantas veces que hemos tenido que empezar de nada y empezar desde el principio. Ya sabes sin dinero, sin trabajo, empezando de nuevo. Y empezar de cero forma parte de la historia de mi familia. Siempre ha sido así: ¿A qué tienes miedo? Si esto no funciona, pues vuelves al colegio. Te queremos

X: Está sellado en el ADN, ser valiente, atreverse, no?

C: Sí, exacto. Ya sabes, aunque de miedo mi familia siempre me ha recordado que eso es lo importante. Y lo importante es asumir el riesgo y ser feliz, ser perseverante y no aceptar un no como respuesta. Si este camino no funciona, okey, voy a tomar este camino, tienes que tener eso, tienes que tener eso porque todos vamos a morir algún día.

X: Yo creo que nos ponemos los muros nosotros, nos cerramos las puertas, fíjate, con algo tan irreal como es el miedo y pensando que lo que nosotros queremos puede llegar a cumplirse. El miedo a pensarlo a veces es el que nos lo evita, o sea que yo creo que lo has resumido perfectamente

C: Thanks

X: No pasa nada. Si esto no sale bien, vamos a buscar otra cosa

C: Es todo de las posibilidades que tu mismo, la idea y la imagen que tu tienes de ti mismo, si te lo dices a ti mismo, va a salir bien y si trabajas duro y dices “puedo hacerlo” y “no acepto un no por respuesta” eso va a ser así, todo gira en torno a la perseverancia.

X: ¿Tu crees que proyectando creas la realidad?

C: 100%. Y honestamente esa es una lección más reciente que he aprendido porque a veces, cuando yo me ponía super nerviosa porque yo creo que todo el mundo, creo que, para madurar tienes que hacer cosas que te hagan incómodas y que te pongan nerviosa es la única manera de crecer

X: Enfrentándote, claro

C: Pero eso significa que… para mi en mi vida diaria hay tantas cosas que tengo que hablar con mi misma en mi cabeza y decir, yo sé que estás nerviosa… Tienes que quitar zoom y hay tantas situaciones en mi vida en las que en vez de encogerme tengo que expandirme por el reto. ¿Sabes lo que quiero decir?

X: Sí

Vivir es atreverse a que sucedan cosas. Su familia lo sabe bien. Ellos se lo inculcaron. Ellos hoy ven como el testigo que ha cogido Camila es para estar orgullosos. Ante la adversidad, ante las voces oscuras. Eso es inspiración.

C: Y de eso se trata la vida. Puedes hacerlo. He aprendido que cuando quieres hacer algo tienes dos opciones: hacerlo una tortura para ti mismo o disfrutarlo. Y está todo aquí. Yo puedo pensar: “Voy a estar super nerviosa en esta actuación” o puedo decir “¿Sabes qué? Que me encanta la música y cuando tenía 15 pensé que no iba a haber forma de dedicarme a esto y estaba en mi habitación cantando y ahora es a lo que me dedico.” Así que sabes, en vez de estar nerviosa por toda esta gente estoy pensando en la chica que con 14 años pensó que no tenía posibilidades. Voy a ser esa chica.

Ella tiene el factor X. Y no solo a la hora de cantar porque toda gloria viene de atreverse a comenzar