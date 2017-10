¡Taylor Swift reina desde lo alto de la lista esta semana!

No hay nada que se le resista: tampoco el número 1 de LOS40.La gran Taylor Swift atrapa el primer puesto de nuestra lista esta semana con Look what you made me do.

Es la artista más grande del momento, y el único tema que consiguió desalojar a Despacito de lo alto de la lista de ventas de Estados Unidos (también ha sido número 1 en Reino Unido y en medio mundo).

Un tema con una historia curiosa: el estribillo “usa” la melodía de tema de los noventa Too sexy, del dúo Right Said Fred. Donde ella dice “Look what you made me do” ellos decían “Too sexy for my love”. A principios de verano contactaron con ellos para pedirles permiso porque una gran estrella pop quería usar la melodía; ellos aceptaron sin saber que se trataba de Taylor, y sus nombres aparecen en los créditos.

Es el tercer número uno en LOS40 para la estrella americana, después de que lo lograra en 2013 con We are never ever getting back together y en 2014 con Shake it off.

Solo podemos añadir: ¡enhorabuena, Swifties!