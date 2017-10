El universo de Mario Odyssey es enorme. Dividido en mundos que ocultan “lunas”; indispensables como combustible para la 'Odyssey', vuestra “nave-sombrero” que llevará a Mario de punto a punto. Cada “mundo” viene a ser un “cuadro” de Mario 64, pero de mayores dimensiones. Habrá “lunas” muy fáciles de encontrar y otras que pedirán algo más de exploración y tiempo invertido dando vueltas por el lugar.

Además de que los mundos no tienen nada que ver entre sí a nivel visual; cada lugar tendrá siempre objetos, enemigos o mecánicas propias; ¡y tiendas!, con moneda propia (una divisa alternativa a las famosas monedas doradas) en las que podremos encontrar (por primera vez en un juego del personaje) trajes para Mario; desde un impecable atuendo de explorador, uno más bohemio, de pintor, hasta algo más veraniego como unos calzoncillos de lunares para pasear por la playa.

Gráficamente es lo que Nintendo necesita para sacar pecho. Ni más ni menos. No vamos a comprar esto con Assassin’s Creed o con Wolfenstein 2 porque no tendría ningún sentido. Super Mario Odyssey es impecable a nivel visual; no llega a funcionar a 1080p en ningún momento, pero defiende su buen look con diseños, color y efectos “Made in Nintendo” que conseguirán que nos olvidemos de los detalles técnicos para simplemente maravillarnos con un mundo único.

Cumple con ese look plástico; toda figura tiene ese "peso" y las texturas necesarias para pasar de modelado 3D a objeto "con vida". Además, el juego está plagado de pequeños detalles como que Mario pueda mojarse la ropa o que mire a los diferentes elementos del escenario cuando va caminando por el mismo. Nintendo siempre consigue algo especial y diferente que pone a sus juegos en las listas de indispensables y hace que sus consolas estén siempre entre las más vendidas.