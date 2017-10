Todo esto nos quiere decir Taylor Swift con sus mensajes ocultos en 'Ready For It?'

Mientras que el resto de mortales utilizamos las redes sociales para enviar indirectas, Taylor Swift usa sus vídeoclips multimillonarios. El resultado es el mismo: peguntarnos qué significa.

Si de su anterior trabajo, Look What You Made Me Do (actual número 1 de nuestra lista), estuvimos hablando durante semanas. Su nuevo vídeo, …Ready For It? no iba a ser menos. Y es que parece que Tay se ha vuelto una adicta a enviar mensajes a través de la pantalla.

Aunque no dudamos de vuestro sexto sentido swiftie, nos hemos puesto a ver una y otra vez este nuevo vídeo que parece sacado de Blade Runner. ¿El objetivo? Conseguir encontrar el mayor número de símbolos y mensajes en él. Vamos, simbología Swift.

¿Te habías fijado en todos ellos?

Taylor Swift sí que es humana

Taylor vuelve a jugar con su propia dualidad. Al igual que en Look What You Made Me Do, la cantante cuestiona su identidad. ¡Y de qué manera! La verdadera Swift lucha por salir, mientras la falsa, una replicante, intentará de todas las maneras mantenerla bajo control.

Al final del vídeo, la identidad de la verdadera Taylor se pone en duda a través de sus ojos de ciborg. Eso sí, demostrando que, aunque muchos la tachen de fría y calculadora como un robot, es humana. Por ello derrama una lágrima.