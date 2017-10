Celopan: “Si escuchas Maluma, apaga y vámonos”

Hay quien todavía piensa que los youtubers son chavales sin oficio ni beneficio que se dedican a grabar vídeos con tonterías porque no tienen más profundidad.

A todos esos les recomendaría que dedicaran un poco de tiempo a conocer a David Calvo, Celopan en el mundo virtual.

Tiene sólo 21 años y efectivamente comparte tonterías en youtube, o gilipolleces, como dice él, pero tiene una sensibilidad y una capacidad de reflexión que ya querrían muchos adultos.

Acaba de publicar su tercer libro, Eres el príncipe de todos mis palacios, un poemario en el que se desnuda por dentro para mostrarnos su humanidad, su verdad y la capacidad tan grande que tiene para sentir. Y que, por cierto, para los escépticos, ya está en el top de los libros más vendidos de nuestro país.

Sabe de primera mano lo que es el bullying y la homofobia, que le han ayudado a crecer, y tiene claro que el amor todo lo puede y en eso ha centrado este libro.

Habla de su ex, de su actual chico y del amor que descubrió hacia sí mismo, tan importante y a veces tan olvidado. De todo esto y mucho más hemos hablado con él.

¿Para quién has hecho este libro: para ti, para tu ex, para tu chico, para tu madre…?

Está planteado para el príncipe de todos mis palacios que soy yo, que es mi pareja, que son mis seguidores, que es todo el mundo. Al final todos somos protagonistas de nuestras vidas. Es la gracia del título, que se dirige hacia una persona pero se puede dirigir a cualquiera que se sienta identificado con él.

Es una lección de sensibilidad, ¿no te hace sentir vulnerable exponerte tanto?

Sí, me viene de familia, mi madre es igual. Ayer quedé con ella y decía que el libro es super fuerte porque son puros sentimientos pero yo creo que mostrarte tal y como eres no tiene por qué ser una debilidad.

‘Te he mentido’, empiezas muy crítico contigo mismo, ¿quién no miente?

Todo lo que habéis descubierto de mí en redes no es la verdad más absoluta. Este libro es tirar por tierra todo lo que la gente piensa de mí. Si piensas que soy perfecto porque en edición corto cuando me equivoco, no, me equivoco muchas veces.

Ese texto quiere reflejar que todos somos la versión que queremos dar al mundo y yo no soy diferente.

Hablando de mentir, estamos en la era de las redes sociales y, lamentablemente del postureo. No me queda clara tu opinión al respecto porque unas veces lo criticas y otras, afirmas que te gusta demasiado.

Soy contradicciones por todas partes. El postureo me gusta, yo hago postureo pero no aguanto un postureo desmedido. Veo gente que se levanta, foto, desayuna, foto, come, foto… son mil cosas que no se hilan, es para mostrar lo que tengo y dejo de tener.

También critico un poco el postureo o lo que mostramos en redes que siempre es lo bueno pero no ponemos un post cuando estamos en la mierda, no queremos que vean nuestra debilidad y tampoco opinamos sobre temas de envergadura.

Mi Instagram es un reflejo de lo que quiero, soy super feliz siempre, pero en vídeos salgo feliz, cabreado, triste… y en twitter soy yo mismo. Critico el que se pone una careta y en persona es muy diferente al que vemos en redes.

También dices: “Más vale caminar con un amigo que con 500 falsos de Facebook”. Es un mal de nuestros días, ¿no?

Tienes mogollón de gente que no te aportan nada ni están ahí cuando los necesitas, ni tú estás para ellos. Quizás de esos 500 sólo invitarías a 50 a tu boda.

En cierta medida vamos hacia depender del feedback que recibamos.

Estamos hablando de Black Mirror.

Sí, vamos a eso. Si miras Cabify, Trypadvisor, Uber… todo se basa en categorizar y si dicen que está bien, vamos todos. Ahora voy a comer y cuando toca pagar me piden que ponga mi valoración y es como que estamos constantemente obligados a opinar sobre todo para condicionar a los demás. Estamos en Black Mirror total.

Vamos con uno de los temas centrales del libro: el amor, en sus distintas vertientes, ¿fue más fácil escribir la primera parte de desamor o la segunda, de amor?

Escribir sobre amor ahora mismo es fácil porque tengo una pareja que me lo hace todo muy fácil. Por primera vez siento que el amor no tiene que ser una guerra, no tiene que ser fuego. Puede ser paz, tranquilidad, océano…

El desamor también fue fácil porque cuando pasas por una ruptura y los sentimientos están tan a flor de piel, tienes mucho que decir, que gritar, estás muy inspirado.

Me ha sorprendido gratamente cómo en las noches en vela, estaba mi chico ahí durmiendo, y yo ahí a las tantas, escribiendo y rectificando textos y he escrito varios en una sola noche y he pensado… ‘qué fácil me lo hace’.

Entre el desamor y el amor vives una etapa de amor a ti mismo, ¿cómo fue?

Fue la primera vez que tuve que enfrentarme a eso porque siempre he sido de sonrisita pero me costaba creer en mí mismo, mogollón. Tengo pendiente hablar del tema en algún vídeo porque creo que hay muchos jóvenes a los que nos gusta querernos a nosotros mismos.

Cuando corté con mi pareja y me vi solo tuve que asimilar que todo lo bueno y lo malo que me había sucedido había sido por mí. Las decisiones fueron mías y tenía que asimilar dónde estaba y adónde quería ir y fue un proceso muy bonito.

Me gustó quererme a mí mismo porque tuve que tomar decisiones por mí mismo. Siempre había querido encontrar a alguien con quien compartir ‘he ganado un premio’ y cosas así, pero fue bonito darme cuenta de que no necesitaba a nadie para eso, que me tenía a mí mismo.

Pero te duró poco esa etapa de soledad porque llegó tu nuevo chico.

Todo fue tan fácil. Fue super extraño, hace unos meses hablamos y dijimos ‘estamos saliendo… sí, es raro, ¿no?’. Tenemos una confianza y una afinidad que no le doy explicaciones de nada, ni él a mí, sabemos que nos tenemos el uno para el otro, sabemos dónde están los límites, qué tranquilo todo, nunca hay discusiones…

Este nuevo chico, en realidad es un ex, ¿las segundas oportunidades a veces funcionan?

La historia con mi actual pareja es muy bonita. No fue super dramática en plan ex y algún día me gustaría contarla con él, en vídeo, porque es una moraleja que permite pensar que un amor de verano puede ser un amor de futuro, en plan Diario de Noa.

Escuchándote hablar y después de haber leído, también, tu primera novela me da por pensar que tienes el amor muy idealizado, ¿no crees?

Yo creo que todos tenemos el amor un poco idealizado, creo que por Disney que nos ha hecho pensar en el príncipe azul pero cuando crecemos nos vamos dando cuenta de que antes que eso vamos nosotros. Puedes encontrar al amor de tu vida pero si no somos capaces de aceptarnos como somos esa persona no podrá estar contigo.

Ahora veo mi primera novela pero se nota que la escribí con 18 años, que no cambiaría nada, pero veo una evolución que nunca me hubiera imaginado.

En tu vídeo de '50 cosas íntimas' dices que sólo has tenido dos parejas. La primera supongo que es el ex del que hablas en el libro. Una historia de amor mal entendido: incomunicación, incomprensión, infidelidad… ¿cómo se soporta eso?

Es difícil porque más allá de lo malo que ocurrió entre nosotros dos fue todo un vacío de ambos. Yo creo que no nos queríamos a nosotros mismos lo suficiente, intentábamos buscar en el otro lo que a nosotros nos faltaba y esa era la raíz de los conflictos.

No era una relación fácil y encima era pública y eso lo hizo más complicado. Pero he aprendido mucho de todo eso y sin lo que pasé no sería quien soy hoy y, además, guardo muy buenos recuerdos de mi ex pareja.

¿Has recibido feedback de ese ex, te ha comentado algo del libro?

La situación no es muy buena pero sí he recibido feedback. No se lo ha leído pero sé que tiene previsión de hacerlo. No espero una aprobación ni una negación porque este libro lo he hecho para mí y mis seguidores.

En un momento dices: “No tengo mucho más que puñaladas y lecciones a mi espalda”, ¿te refieres al amor o a todo lo demás?

He tenido muchas puñaladas, como todos, supongo. Hago referencias constantes a que soy una persona y si te has enamorado de mí esperando una vida de revista tengo que confesarte que la tengo un día de cada 20 y los otros 19 soy humano, veo series, me engancho a Juego de tronos (odio que tarde un año), de alguna forma es una apelación constante a mi humanidad y una sinceridad a mi pareja y a mis seguidores.

Confiesas haber sufrido bullying y homofobia, ¿qué has aprendido de eso?

Tengo un vídeo pendiente sobre lo mucho que he aprendido sobre esto. Del bullying he aprendido que el karma llega. No sufrí un bullying muy fuerte pero sí el intentar que se me hiciera un vacío, el rarito, friki… pero por otra parte todos hemos sido partícipes en este tema y creo que es tan importante que creo que habría que hacer más labor de concienciación para entender lo que significa callarse, actuar o mirar para otro lado.

Sobre la homofobia no he aprendido nada porque cuando he visto miradas de odio, de asco, comentarios de desaprobación, cuando lo he vivido, no me he llevado ninguna lección, no consigo llevarme un ‘es que esta persona piensa diferente, tengo que respetarla’, siento decepción personal. Algún día me gustaría tener un debate apasionado con alguien homófobo para sacar conclusiones.

En uno de tus poemas dices que no estamos preparados para el cambio de roles, pero tú lo llevas con mucha naturalidad. Hace poco hacías en Instagram referencia a la ropa sin género, muy Jaden Smith. Nos cuesta, ¿no?

La ropa de chica me gusta mogollón y no quiero tener complejos por llevar ropa de chicas ni quiero que nadie piense que es algo malo, de hecho creo que vamos hacia ahí. Creo que vamos hacia una estandarización unisex de la ropa, con tallas globales.

Voy a sacar en un mes una línea ropa y me he tenido que reunir con gente y la diferencia de ropa de chico y chica es que sea más o menos holgada pero no hay más.

Me parece super importante que los chicos pueden llevar ropa de chica y las chicas… bueno las chicas ya llevan ropa de chico, les da igual… pero necesito que los chicos también lo hagan y tengo que cambiarlo desde dentro.

Hay un poema que va a quedar pasado, el de los 626 kilómetros que hacías por amor. Te mudas con tu chico a Barcelona.

Ese poema para mí es uno de los más bonitos porque refleja lo que ha ocurrido durante un año entero. Yo me saqué el carné con la ilusión de ir a Barcelona a ver a mi chico. Coger el coche y conducir seis horas, esas cosas sólo se hacen por amor.

Es bonito ver cómo con mi pareja he vivido esa etapa, ahora viviremos otra y eso es bonito. Hay muchos poemas muy personales, muy sentidos y este es uno de otros y quiero hacer con él un vídeo poético.

¿Qué es lo primero que dijo tu chico cuando terminó de leer el libro?

Yo estaba firmando libros y se presentó tras un viaje de cinco horas en coche con mi madre, era su primer viaje Barcelona Madrid y cuando llegó le di dos besos y le dije ‘te lo has leído, ¿no? Sí, me lo he leído’. Le gustó mucho el poema de A mi ídolo y el de 626 kilómetros. No dijo mucho más, con eso es suficiente. Dice lo que piensa, lo bueno y malo y como es tan sincero en lo bueno, siempre, lo valoro mogollón.

Hablas de A mi ídolo pero, ¿ese poema es tuyo o de una suscriptora?

Mi novio me dijo que es el mejor y me dijo ‘cómo se nota que no lo has escrito tú’ (en broma) y mira, sí lo hice yo. Hice un vídeo en el que decía que lo había escrito una seguidora y lo quería hacer con la intención de que la gente se sintiera super reflejada y dijera, ‘mira, lo ha escrito uno de nosotros’, pero está escrito por mí aunque ese texto está cogido de las cosas que me dicen ellos, tengo miles de cartas.

Tú eres ídolo de muchísima gente pero, ¿cuál es tu ídolo?

Admiro a muchos periodistas españolas. Me gustan Ana Pastor y Jordi Évole. También admiro a Mónica Carrillo, que también es periodista y me encanta su narrativa, tan sensible, que yo creo que me ha inspirado mogollón porque ella también escribe muy sentido.

Mi madre, ella es mi mayor ídolo aunque suene a cliché, antes que el resto que te he nombrado.

¿Y si hablamos de música?

Ariana Grande, soy muy fan. Aunque sea un icono pop actual, más allá de cómo canta es un ejemplo de muchas cosas. Mucha gente que puede pensar que es un producto más pero tiene muchas luchas, feminismo, animales, es vegana… para mí es uno de mis grandes ídolos.

Dices que te gusta el reggaeton cuyas letras han sido muy criticadas por el machismo que transmiten, ¿no es un poco contradictorio con tu forma de ser?

Hay reggaeton de todo tipo. Si escuchas Maluma, apaga y vámonos. Todos bailamos con Maluma pero no me gusta, si me lo ponen en una discoteca…no me voy a ir, seguiré bailando pero yo escucho mucho reggaeton y en la mayoría no encuentro referencia machistas.

¿Qué reggaeton escuchas?

Pues, por ejemplo, Una lady como tú de Manuel Turizo, es muy chula. La de Me rehúso, es también bastante normal y Mi gente. Son tres canciones que, pondría la mano en el fuego, no son machistas.

Tengo entendido que estás enganchado a los nuevos ritmos urbanos, C Tangana, Bad Gyal… ¿qué te transmiten?

Para mí el trap en el fondo es como rap pero que les da igual todo. Es como una lírica libre en música. De repente meten un sonido que no pinta nada y les parece bien. Es una evolución del rap y me gusta.

Aunque es muy fuerte, hay letras más subidas pero soy una persona a la que le gusta escuchar de todo. De hecho a veces me pongo música clásica y me pongo a editar.

De hecho entre las cosas a las que eres adicto, confiesas que lo eres a ponerte canciones relajantes de Spotify, ¿qué encontraríamos en esa playlist?

Pongo una playlist que no sé cómo se llama, chill sound, o algo así que la van actualizando, y me ha ayudado mucho para escribir este poemario. Si me pongo reggaeton no me sale nada pero con esta música es más fácil. Me estoy poniendo zen.

“Enciendo la cámara y comparto mis gilipolleces”, ¿cómo se come eso?

Yo creo que lo hago son tonterías. Puedo pretender hacer muchas cosas guay pero lo que hago son tonterías y soy feliz con eso y acepto que lo que hago puede ser más o menos profesional pero disfruto con ello. Prefiero admitirlo a decir que es algo super guay y quedar pedante.

Hago tonterías y quien quiera reírse conmigo, que entre, quien quiera escuchar una opinión diferente, que entre, pero quien quiera ver un contenido de cine, que se vaya al cine, que para eso está.

Creo que los youtubers somos conscientes de que no hacemos un contenido de super calidad ni lo pretendemos, queremos dar una alternativa a la televisión pero no pretendemos competir con la calidad.

Ahora te estás enganchando a Musical.ly, ¿qué tal?

Muy, muy difícil. He visto tutoriales, mogollón de chicas españolas que lo dominan y estoy aprendiendo con ellas pero es super difícil. Admiro a los niños, niñas que lo saben utilizar porque es brutal.

Tras la firma de Barcelona los patitos que se quedaron me pidieron hacer un músical.ly y flipaba con el manejo que tenían, lo hacían perfecto.

Te estás haciendo mayor...

Puede ser eso pero me sienta fatal no descubrir cómo funciona musical.ly porque se nota que me estoy perdiendo la generación Z o algo de eso que no conozco.

Eres una persona que persigue sueños, ¿cuál es el siguiente?

El siguiente es meterme de lleno en el mundo de la ropa que siempre me ha gustado mucho y voy a comenzar con una marca propia, para ir probando. Sueño, sueño… la mudanza que espero tener dentro de poco, que todavía no tengo piso… dedicarme a mis vídeos… no te sabría decir un sueño que desee ahora, estoy muy bien como estoy.