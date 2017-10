8 locuras que le proponemos a Paco León para celebrar su primer millón en Instagram

A día de hoy Paco León suma ya 923.000 seguidores en Instagram y ¿eso qué significa? Que en breve alcanzará el millón de seguidores y lo celebrará por todo lo alto, no todos los días se recibe tanto cariño.

El caso es que ya se ha popularizado su desnudo a modo de celebración pero creemos que en esta ocasión debería hacer algo diferente. No porque no nos guste su desnudo (que sí) sino porque quizás ya no nos sorprenda tanto.

Claro que teniendo en cuenta que el hijo de Carmina Barrios es un tío atrevido, provocador y exento de filtros en muchas ocasiones, es difícil encontrar algo que le suponga un reto.

Aun así, nos hemos aventurado y aquí van 6 propuestas para celebrar el millón, a ver si le convence alguna y nos la dedica.

#1.LUCHA MEXICANA. Este verano ha dejado bien claro que se ha enamorado de México, un país rico en cultura, gastronomía, arte, solidaridad y tradiciones. Se sumergió en todo eso porque no quería perderse nada de ese maravilloso país y eso incluye un combate de lucha mexicana. ¿Por qué no celebra su millón creando un personaje con su propia máscara y marcándose un espectáculo en el cuadrilátero del que no podamos olvidarnos? Querríamos imágenes, claro.

#2. CALVO. Lo de raparse para celebrar algo es un tópico pero es que ahora que en breve se estrenará el anuncio de la lotería de la Navidad y echaremos de menos al calvo de la suerte, ¿por qué no se convierte en su sustituto? Se rapas y nos deja una nueva imagen suya (que si el próximo guion exige pelo, siempre habrá pelucas)