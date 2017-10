Charlie Puth, Camila Cabello y otros que han sacado notable alto en la lista

Buena semana para los fandom; mientras los Swifties celebraban el número 1 de su ídolo con Look what you made me do, Camilizers y Puthinators también tenían razones para alegrarse.

Camila Cabello fue la subida más fuerte de la semana con Havana, ese pildorazo que ha saltado siete puestos hasta situarse en el #13.

Su vídeo es maravilloso: una comedia romántica con el contrapunto masculino de Noah Centineo, exchico Disney.

Por su parte, Charlie Puth hacía doblete: mantenía Attention en la lista (#36) y, al mismo tiempo, lograba introducir en el chart su nuevo single, How long (#27).

Post Malone, Bunbury y Luis Fonsi también destacaron esta semana. Mira el vídeo que hay sobre estas líneas para saber por qué.