Detrás del nuevo sombrero de Leiva hay una historia alucinante

Hace poco me enamoré de una de las fotos que Leiva colgó en su Instagram. Era un retrato en el que el protagonista no era él sino su sombrero nuevo.

Él suele llevarlos a menudo, pero aquel tenía algo especial. Me llamó la atención y empecé a investigar y descubrí a Curro Coronel, el hatter que ha hecho esa obra de arte a mano, de manera exclusiva y artesanal.

Y lo más alucinante fue descubrir que alguien con tanto talento artístico es español, sí, de Linares, aunque ahora vive en Londres donde sus creaciones tienen una gran acogida. En Japón le adoran y ya saben quién es en la Semana de la Moda de Nueva York.

Iba para jugador de baloncesto y acabó dedicado a la moda, un sector que le permite expresar su filosofía de vida, el arraigo a su tierra y su gusto por lo auténtico.

Tenía que saber más de él y nada mejor que preguntarle directamente. Madrid-Londres no es distancia.

Me flipó el sombrero de Leiva y me hizo querer saber más de la historia que había detrás. ¿Cómo llegó ese sombrero a él?

Tenemos a un hermano en común, Óscar Jaenada... que no se le escapa nada.

¿Qué aporta un sombrero a un look?

Siempre digo que lo veo como una extensión del estilo de cada uno.

¿Tú siempre has usado sombrero o tuviste que llegar a Londres?

Siempre he usado accesorios, creo que son clave en el estilo y marcan la diferencia sobradamente. Cuando llegué a Londres simplemente se acentuó la expresividad

En España no tenemos mucha cultura de sombrero, ¿por qué crees que somos tan reacios?

Pues honestamente creo que somos muy borregos y siempre seguimos algún tipo de tendencia, en moda, culinaria, musical....cuando en realidad lo que nunca pasa de moda es la autenticidad.

Los tuyos tienen mucha esencia de tu tierra, la zona minera de Jaén… ¿por qué has querido mantener esas raíces?

Linares es de mis principales inspiraciones, junto a mi gente, mi día a día y los ambientes en los que me muevo.

Tienes una serie de símbolos que se han convertido en seña de identidad: palillo, cigarro, dólar, bandana… ¿en el extranjero entienden el simbolismo de algo tan local?

Con conceptos e ideas originales da igual que hayas nacido en el barrio más humilde de cualquier pueblo (como es el caso). Mostrarlas sin miedo y creer en ellas es algo esencial.

Y hablamos de extranjero porque tu historia hatter comienza en Londres. Te fuiste para allá con la intención de abrir una tienda multimarca, ¿cómo llegaste a los sombreros?

El sombrero llegó buscando inspiraciones y creándome outfits para el día a día. Mi primer año en Londres fue una explosión de interés por cualquier tipo de arte y aún más con el relacionado con la moda que envuelve toda la ciudad... una nueva ciudad, nuevo idioma y, totalmente, nueva perspectiva de la vida.

Llegue con unas ganas de comerme la ciudad, increíbles, hasta que a las pocas semanas de grabaciones, shooting y trabajo creando la marca, el que era mis manos en temas de marketing y social media se descolgó del proyecto.

Estuve bastante jodido, tuve un tiempo de desconexión que duró varios meses, donde la escena underground de Londres me ayudó a inspirarme. Gente como Richy Ahmed, Dennis Cruz o el sello de Solid Grooves son parties que aun con 33 recién cumplidos no me las pierdo y algún que otro viaje tampoco.

Mantienes una elaboración artesanal y exclusiva, lo tuyo es arte, ¿no?

Me gusta pensar que todo lo hago de manera muy artística. Me he creado un estilo de vida y estoy muy feliz en él, es como decir que el día a día, si lo impregnas con estilo, desemboca en arte.

Creo mucho en el carácter y el sentido racial, que expreso sobre los sombreros. Hay piezas que cuando las acabo y las ve el cliente, me emociono al ver su sorpresa porque es algo muy puro. Crearle este punto de dureza y frescura a la misma vez… Hoy en día está todo inventado, es cierto, pero lo que sí nos diferencia es el estilo.

De hecho tú aseguras que siempre has estado rodeado de arte, flamenco, música, pintura… Londres es una ciudad que potencia todo eso, ¿no?

Londres es un desfase, eso es Londres, no lo cambio por España pero en temas de estilo o moda, diversidad, cosmopolita....llevo aquí 4 años y 1 año con los sombreros en mercado y parece que llevo 10. Tiene un consumismo muy alto y te llena de cosas, a la misma vez es una ciudad muy auténtica y eso me enamora.

Te fuiste a Londres y eso podría hacer pensar a muchos que es fruto de un desarraigo familiar pero en tu caso es todo lo contrario. De hecho, dedicaste una de tus primeras colecciones a tu padre, ¿qué le pareció?

Buah! El Coronel se merece eso y más, siempre. Se han partido el espinazo por nosotros tanto mi madre como él y están orgullosos.

Mi padre siempre ha tenido arraigados muchos detalles muy personales en estilo y eso me ha hecho a mí beber de ellos.

Has llevado siempre tu tierra y tus orígenes mineros por bandera y de hecho se nota en los materiales que utilizas. La plata, el estaño y el plomo ¿reivindicación de algo?

Plata, Plomo y Estaño. Los elementos químicos se mezclan, cambian de estado, evolucionan para ser mejor o simplemente para diferenciarse.

Básicamente es dar sentido a nuestro avance diario, a las distintas fases por las que pasamos el ser humano. Hasta que en mi caso apague la plancha y ponga el pause porque… donde vayamos, plancha no habrá, pero música seguro que sí.

Tú tienes una imagen transgresora y eso en este sector ayuda, ¿no?

Sí que ayuda, pero es fácil creársela cuando crees en ella.

Siempre he sido muy exclusivo a la hora de vestir, esto no significa caro, de hecho me encanta comprar ‘second hand’ y descubrir alguna prenda increíble por algunos de los market que suelo ir. De hecho vivo junto a Portobello Market, en Ladbroke Grove.

En tu estética hay muchos elementos del heavy metal, ¿influencia clara?

La música es máximo influyente es un sector artístico del cual dependo todo el día. Heavy Metal, Techno, Flamenco, Rock, Blues.... tengo un gusto ecléctico.... me puedo emocionar leyendo la crudeza de las letras de Leiva o me puedo pegar 4 horas botando en el estudio escuchando a Nic Fanciulli.

Cuando creas alguna de tus piezas (que son únicas) ¿escuchas música?

Siempre.

¿Cuál?

Pues ahora son las 01.00 de la mañana y están sonando Los Zigarros y antes Bonobo, así que, como te dije antes tengo un amplio gusto musical, me encanta crearme ambiente y sentirme en mi zona fuera de todo y la música es clave principal en la producción artística.

Has estado en la Semana de la Moda de Nueva York, ¿cómo ha sido la experiencia?

Ha sido genial, hemos tenido buena aceptación de los sombreros, mi imagen ha gustado, hemos hecho negocio, hemos disfrutado de la ciudad, entrevistas para alguna revista, reuniones para futuros proyectos... ¡Un puto caos! pero ahora es lo que toca....ordenarse dentro de este precioso caos que es el arte y entonces vienen los éxitos... o desordenarse aún más, yo es que soy de extremos.

En la clave del éxito influyen muchos factores pero para ti uno de los más claros es el trabajo, ¿no?

Autenticidad, frescura y trabajo, suerte… ponlo en el orden que quieras pero si consigues las 4 te comes a quien quieras por muy grande que sea, así que, aquí estamos luchando por conseguirlas.

¿También diseñas anillos?

Tengo pendientes varias reuniones para colaborar y una de ellas es con Ashley Keeper, la conocí en Nueva York, y congeniamos muy bien. Misma vibra, así que, algo haremos.

Hemos visto tu obra en Hollywood en El hombre que mató a Don Quijote, ¿qué se siente cuando uno ve la peli y se ve ahí?

La película se presenta en 2018 en Cannes, para febrero o marzo se podrán ver los trailers, y se siente cojonudo ver tu sombrero en pantalla con Óscar (Jaenada) y a Terry Guilliam dándole caña.

Podríamos decir que uno de tus mejores embajadores es Óscar Jaenada, ¿qué relación mantenéis?

Matenemos una relación de HERMANDAD total.

Es prota de tu última campaña de Raw Life Edition Ibiza. Cuéntame qué significa para ti esta colección.

Pues significa esa realidad que hemos sentido cualquiera que haya vivido en la Isla. Un mix entre magia, desconexión, belleza y mucha crudeza matutina.

En uno de tus post reivindicabas España frente a lo que está sucediendo en Cataluña, pese a la distancia te mantienes conectado.

Sí claro, aunque nuestro país siempre esté dirigido por los más inteligentes de la clase… por desgracia ya no existen políticos por vocación, ya es un puto trabajo de ver quien roba más. Pero de todos modos te tienes que mantener conectado, la información es todo.

Entre tu clientela también está Erykah Badú, ¿cómo fue?

Pues tengo otro sombrero preparado para ella, fue en una fiesta de presentación en Londres, a la que no pude asistir por un evento en Linares que congregaba a varios artistas, quería conocer sus trabajos. Erykah es especial, como los sombreros.

Si nos ponemos a imaginar, ¿a qué artista le pondrías uno de tus sombreros?

Honestamente me flipa que contacte conmigo gente que quiere sombreros, es mi trabajo, pero a los artistas los elijo yo. Me ha llamado gente que por su estilo de vida podrá comprarse un sombrero de los 10 únicos que produzco por horma pero para hacérselo a medida, lo siento, pero este filtro es para gente dentro de mi locura.

¿Qué ha supuesto Instagram en este proceso?

Un gran paso, contactar con gente de todo el mundo tan fácil e intercambiar ideas, gustos, feelings… cuando me contacta alguien al que admiro sigo flipando y lo seguiré haciendo, ya sabes los del año 84 nos hemos zampado todos los cambios tecnológicos de primera mano.

Tienes 33 años y un futuro muy prometedor, ¿cómo te ves en unos años?

Me veo con familia, la verdad, viendo a los viejos cuando quiera, en España o Londres, pero viajando tela, con seguridad económica y disfrutando todo lo que pueda y más.

¿Darás el paso a Los Ángeles?

Sí, seguro, tengo gente interesada en el producto allí, así que probarse, se va a probar.

‘Dare to live’, uno de tus lemas, ¿qué significa realmente para ti?

Todo. Odio vivir con ajustes y desde que estoy en Londres, convivir con tanta diversidad de culturas, viajar a menudo, te das cuenta de lo que es valioso. Antes de que se acabe la obra del cual eres protagonista asegúrate que te vas sin nada en el tintero.

¿Sigues jugando al baloncesto?

No juego nada, no tengo tiempo, la verdad, además estoy liado con el bajo a ver si le saco algunas notas que se pueda oir.

Ya para acabar, ¿España sigue siendo una asignatura pendiente o lo has dado por perdido?

Soy realista, se cómo está el país y se en qué plazas se puede torear y cuál es mi target de cliente, y España siempre la tengo presente. De hecho, puedes encontrar los sombreros en puntos de venta fijos: Muar Showroom en Madrid y Barcelona y La Artisteria en Linares.

A finales de año empezaré a hacer pop up store por varias ciudades de Europa, junto a algunos tradeshow y la fashion week y en 2018 espero consolidarme en el mercado.