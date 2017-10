Los fans de Britney Spears tienen un nuevo enemigo: Migos

Motor Sport, así se llama la última canción del grupo de Hip Hop Migos que cuenta con la colaboración de Nicki Minaj y Cardi B, las dos raperas del momento.

En estos días se está hablando mucho de este tema y no por su éxito o su calidad sino por uno de los versos que hace referencia a Britney Spears.

488, hit the gears (488) Suicide doors, Britney Spears I'm boujee, so, bitch, don't get near (boujee) Motor Sport (Migos)

Migos compara a la cantante con el suicidio rescatando uno de los peores momentos de Britney allá por 2007 cuando protagonizó un intento de suicidio que la hizo tocar fondo.

Lo extraño es que Nicki Minaj haya accedido a tomar parte porque siempre se ha mostrado defensora de Britney e, incluso, la ha mencionado como una de sus influencias.

De todas formas, no es la primera vez que algún cantante hace referencia a la etapa más oscura de la princesa del pop. En febrero, en la alfombra roja de los Grammy, Katy Perry no estuvo muy acertada cuando respondió porque había estado un tiempo retirada. Aseguró que lo había hecho “por salud mental. Y me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza!”.