Jacob Banks, el cantante del Fifa15 que escucha Berta Vázquez

Si has visto la serie de abogados Suits, habrás escuchado su tema Worthy de 2013.

Si, en cambio, lo tuyo es más la serie Power, pudiste ver cómo cerraba la tercera temporada con Unknown y abría la cuarta con Monster.

Claro que también puede que hayas escuchado Unholy war en la última temporada de The Blacklist: Redemption.

Música para hoy. Una publicación compartida de Vazquez_Berta (@berta__vazquez) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Todos ellos son temas de Jacob Banks un chico de serie que ya escuchan actrices como Berta Vázquez, una gran amante del soul, como ha demostrado en más de un ocasión.

Pero no sólo hemos podido escucharle en series, también formó parte de la banda sonora del Fifa15 con Move with you. Y sonará en breve en Need for speed payback.

Y es que, desde que este nigeriano criado en Birmingham debutó en 2013, no ha ido más que conquistando terreno con ese intento de llevar el soul a la era digital.

Algunos le consideran el heredero de Otis Redding pero lo suyo es mucho más actual. Bien lo saben artistas como Emeli Sandé, Sam Smith o Alicia Keys que le han llevado de telonero en sus giras.

Ha publicado ya tres EP, el último, el pasado abril y sus canciones han llegado tanto que le han convertido en el primer artista sin contrato discográfico que aparece en el programa de BBC Radio1 Live Lounge.

Todavía no es un artista de masas pero la crítica se ha puesto de su lado y sus logros hacen prever que seguiremos hablando de él. ¿Todavía no les has fichado?