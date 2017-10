Clean Bandit - I Miss You feat. Julia Michaels [2017]

Los británicos Clean Bandit se alían esta vez con una de las voces del momento, la de la norteamericana Julia Michaels.

Ambos conforman el tándem perfecto para devolvernos I Miss You, una canción emocional, coral, cargada de ritmos y con el inconfundible sello 'Clean Bandit'.

Y es que los de Cambridge son unos magos a la hora de crear sonoridades y aderezarlas con lo suficiente como para que sean súper bailables. A este perfecto cócktail hay que añadir la poderosa participación de Julia Michaels que este año ha roto todos los esquemas con su hit Issues.

I Miss You tiene todos los elementos para triunfar como lo hicieron Symphony o Rather be.