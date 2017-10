Aluvión de trailers de Sony para la Paris Games Week

Sony no se ha cortado un pelete y soltó ayer un buen puñado de trailers como pistoletazo de salida de la Paris Games Week (que tendrá lugar del 1 al 5 de noviembre… por supuesto… en París).

The Last of Us 2

Un trailer duro que deja ver dos cosas. La primera, el carácter adulto y crudo del juego que parece acentuarse para esta segunda entrega. La segunda, que podemos estar (fácil) ante el mejor juego de la historia, porque sí, porque es de Naughty Dog y este trailer es demasiado…

Ghost of Tsushima

Como gran fan de la saga “Infamous” que he sido siempre, el trailer de lo nuevo de Sucker Punch es el que más intrigado me tiene. Sabemos que habrá sablazos, fuego y sangre en el Japón feudal, pero no sabemos qué tipo de juego tenemos entre manos… y tengo muchas ganas de verlo

Spider-Man

Insomniac Games se está poniendo las botas con este juego. Ahora resulta que tendremos secuencias como Peter Parker en el nuevo juego de Spider-Man. El tono cinematográfico de este trailer es brutal. Pase lo que pase yo creo que podemos tener claro que tenemos entre manos el mejor juego que haya tenido el personaje jamás, eso fácil…

Shadow of the Colossus

El trabajo de BluePoint games con el remake de esta “joya de la corona de Sony” parece impecable. Este nuevo trailer, que es un paseo a caballo sobre el motor del juego, nos hace tener claro que, cuando llegue el próximo 8 de febrero, tendremos que volver a montar a caballo para enfrentar a todos los colosos y poder así salvar a nuestra amada. ¡Vaya música, por favorrrrr!

Detroit

Los creadores de Heavy Rain y Beyond se estan quedado agusto con este "Detroit". Esto va de cambiar historias, de actos y consecuencias, como siempre ha sido para ellos... Sólo que cada vez lo hacen mejor y nosotros cada vez tenemos menos dinero para gastar... ¡Maldita sea!

God of War

No iba a cerrar Sony sin un video “in-game” del paseo de Kratos y su hijo, para que veamos una vez más como el Studio Santa Monica ha redefinido lo que hasta hoy conocíamos como God of War y lo ha llevado en una nueva dirección. No hace falta más que una secuencia de acción para que todo el mundo abra su cartera de par en par y le pida a su tienda de confianza que le guarde una copia de este juegazo.