La versión de Halloween de “Mayores” de Becky G con la que vas a flipar

El éxito de ''Mayores'' de Becky G ft Bad Bunny es innegable. Podemos cuestionarnos su letra, su videoclip, hasta su música. Lo que tú quieras, pero no su éxito porque ya no hay persona que no la conozca.

Nosotros estamos de acuerdo en eso. Y, por eso mismo, hemos querido hacer una nueva versión de este que pasará a llamarse: ''A mí me gustan vampiros''. Sheila Blanco, nuestra coach vocal ha hecho la versión Halloween de este temazo.

Ojo con él porque igual empieza a ser igual de famoso que el original...