¡Apoya a Ana Mena, The Script y Bombai para que entren en lista!

Hemos dejado atrás Halloween y llegan días muy intensos; estamos en vísperas de la gran gala de LOS40 Music Awards que tiene a los fandom revolucionados. Intensidad tampoco le falta a la lista de LOS40, que este sábado podría recibir a tres nuevos inquilinos.

Empezamos el repaso a los candidatos de la semana por The Script. Muchos los recordaréis por su tema Hall of fame, en el que colaboraba will.i.am y que fue número 1 en 2013. Se dieron a conocer en 2008 con el precioso tema The man who can't be moved.

El grupo irlandés ha logrado grandes cosas —todos sus álbumes han sido número 1 de ventas en el Reino Unido, excepto uno, que se quedó en el #2— y ahora regresa con un sonido renovado con el single Rain. Lluvia es lo que todos queremos que caiga en nuestro país, y lluvia es lo que podría entrar en la lista si les das apoyo con #MiVoto40TheScript.

Y de Dublín, a Valencia, de donde proceden Bombai, autores de una de las canciones de este 2017: Solo si es contigo, a dúo con Bebe. Con este tema llegaron al número 1 de LOS40. Aspiran a dos premios en LOS40 Music Awards en las categorías de Mejor Canción y Grupo Revelación.

Sin duda están imparables; y precisamente Imparables es el título del nuevo single del trío, que, sin renunciar al buen rollo marca de la casa, nos lleva por nuevos territorios musicales. El pasado sábado Tony Aguilar les daba en directo la noticia de que son candidatos con este tema. Usa #MiVoto40Bombai si quieres verlos de nuevo en la lista.

Y otra que podría regresar es Ana Mena, una de las estrellas de la reciente edición de Coca-Cola Music Experience. Sus colaboraciones con Bromas Aparte y CNCO tuvieron un buen recorrido en la lista.

La malagueña ahora se ha juntado con RK, el artista que podría ser la nueva sensación colombiana, para facturar Mentira, un tema con un vídeo muy original. Dales luz verde usando el HT #MiVoto40AnaMena en Twitter. ¡Suerte a todos!