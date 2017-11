Sam Smith se lleva la sorpresa de su vida

"Cuando las escucho me siento libre, me siento vivo, siento que la mujer que hay en mí se estremece. Las escucho en casa, las escucho cada vez que salgo fuera. Creo que será la banda sonora de mi boda. Me encantaría que cantaran en mi boda". Así explicaba Sam Smith su relación de amor con Fifth Harmony.

El cantante británico visitó el show de James Corden para subirse al Carpool Karaoke de The late late show y confesó lo que era una secreto a voces: "Soy un harmonizer".

Su pasión musical por las chicas incluye un plan bastante loco para celebrar su funeral justo antes de romper su ataud para celebrar su boda y que suene la música de Fifth Harmony.

Conociendo esto el presentador del Carpool Karaoke tiró de agenda y consiguió subir a las cuatro chicas al coche para que el cuarteto interpretara Work junto a Sam Smith.

El solista se llevó la sorpresa de su vida y no podía parar de gritar eso de "Oh my God" mientras aseguraba que estaba temblando y que cumplía un sueño.

"Dios mío, no puedo creer que hayan estado aquí. Esto ha sido lo mejor del año".