5 ocurrencias de Millie Bobby Brown (en la promo de Stranger Things 2) que nos han conquistado

Sin duda, la serie del momento al que todo el mundo está enganchado (o casi todo) es Stranger Things que acaba de estrenar su segunda temporada.

Más allá del talento de los hermanos Duffer para crear la historia, la gran revelación es, sin duda, Millie Bobby Brown, su joven protagonista que nos tiene enamorados.

Desde que se estrenó la primera temporada hemos ido descubriendo poco a poco nuevas razones que nos reafirman en la idea de que es una de las promesas de Hollywood.

Con sólo 13 años se ha convertido en una gran actriz y un referente de moda porque, sí, suele acertar en cada alfombra roja que pisa.

Millie Bobby Brown en la alfombra roja de los Emmy Awards. / GettyImages

Hoy hemos querido destacar 5 ocurrencias de las suyas que ha compartido con todo el mundo en la ronda de promoción de su último estreno que han hecho que nos enamoremos todavía más de ella.

#1. MENSAJE MOTIVACIONAL. En una entrevista con Variety, ha revelado que nació con una pérdida parcial auditiva y que ahora no oye nada por uno de los oídos. Eso no ha evitado que haga lo que quiere, actuar, cantar o bailar cuando le apetece.

“No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, ha dicho como motivación para los que la siguen.

#2. RAPEANDO. Cuando se estrenó la primera temporada de Stranger Things, descubrimos que Millie Bobby Brown era todo un descubrimiento. Una adolescente que actuaba con mucho talento pero que además demostraba una versatilidad que nos permitió verla, incluso, rapeando e imitando a Nicki Minaj.

Ahora lo ha vuelto a hacer. Ha resumido la primera temporada de la serie en un rap que ha dejado a todos los que veían el programa de Jimmy Fallon con la boca abierta. No han faltado menciones a los gofres, el mundo del revés o el Demogorgon.

#3. ASIMILAR SU SITUACIÓN. Tiene sólo 13 años pero una madurez que les falta a muchos adultos aunque escucharla da un poco de pena porque se está perdiendo una etapa importante de la vida, la que comparten con tus amigos.

En una entrevista con El País reconoció que “llevo cuatro años sin ir al colegio, estudio en casa, así que no tengo amigos y eso no tienen nada de malo. Al revés, mis colegas están en el set y no necesito a nadie más. Trabajar con ellos es un privilegio”.

#4. VIVA EL FLAMENCO. En la ronda de promoción de esta segunda temporada de la serie, no faltó la visita a nuestro país. Y aquí, la joven actriz demostró que si quiere, también puede con el flamenco.

When in Spain... 💃 Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 3:06 PDT

#5. OBSESIÓN KARDASHIAN. Nunca lo hubiéramos imaginado. Millie Bobby Brown sigue al clan más mediático del mundo. “Las amo, ¡de verdad! Todo el mundo las ama de alguna manera. Mi mamá siempre me dice, ‘¡No puedo verlas!' Pero luego se sienta y se queda…”, contó a Jimmy Fallon sobre las Kardashian, “Las sigo en las redes sociales. Me parece que son geniales. Entretienen mucho. Tienen su propio idioma. En vez de decir que juran algo dicen ‘¡Biblia!' y también ‘¡Okurrr!', que es como OK. Dicen, ‘¡Okurrr!'”.