Pitbull le pide a Fifth Harmony “un besito en la punta”

La nueva colaboración entre Pitbull y Fifth Harmony promete disparar los termómetros de todo el planeta.

El popular productor y solista cubano afincado en Miami y el cuarteto femenino han grabado una colaboración que acaba de estrenarse y que lleva por título Por favor.

Una canción en la que tanto Pitbull como Fifth Harmony juegan con el castellano, con el inglés y con los dobles sentidos del lenguaje en claras alusiones sexuales como "un besito en la punta" o "yo hago todo si me dices por favor".

Tal vez no esté a la altura de aquel I know you want me junto a Calle Ocho pero no se queda atrás en lo que a alusiones sexuales se refiere.

En lo que a Fifth Harmony se refiere, este Por favor es una nueva apuesta por su incursión en el mercado latino después de protagonizar uno de los remixes del verano participando en Reggaeton lento de CNCO.

El fin de 2017 está siendo auténticamente frenético para Fifth Harmony tras presentar Angel, He like that, Deliver, Reggaeton lento y Por favor en la segunda mitad de año.