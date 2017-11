7 fotos del actor del payaso de 'It' que te enamorarán (cómo lees)

Sin lugar a dudas el payaso de It se ha convertido en uno de los personajes de la temporada. Quizá haya tenido algo que ver el hecho de que todo el mundo se haya disfrazado de él este Halloween. Y es que no había rincón donde no estuviese este macabro payaso.

Pero, a diferencia de su personaje, el actor que se esconde detrás de este maquillaje tiene un rostro angelical. Bill Skarsgard tiene la típica belleza sueca: ojos azules, cabello rubio y nariz chata.

Además, su metro noventa y dos le abrieron las puertas en el mundo de la moda. Porque sí, el actor que ha dado vida al payaso de Pennywise es modelo.

It no ha sido, ni mucho menos, la primera vez que este actor de 27 años aparecía en la gran pantalla. Bill tiene experiencia en grandes producciones. Ha salido en la saga Divergente o Anna Karenina por ejemplo.

Pero Bill no es el único de su familia que es actor. ¡Para nada! Su familia es toda una cantera de actores. Seguro que te suenan las caras de sus hermanos. El mayor, Alexander Skarsgard, es protagonista de la serie True Blood o del último remake de Tarzán.

¿Y el mediano? Gustaf Skarsgard es uno de los actores de Vikings. Vamos, que seguro que las cenas familiares solo hablan de trabajo.

En LOS40 recopilamos siete fotos de Bill para demostrar que, una vez que se quita el maquillaje de It, es todo un bellezón. ¡Pasa la galería y descúbrelo!